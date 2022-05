Anuar Beno y su equipo, acusados de hacer trampa con el fuego

Los supervivientes han comenzado a perder fuerzas, a desvanecerse e incluso a tener discusiones por la comida. A pesar de que las relaciones entre ellos son muy buenas y se apoyan en todo momento, la organización del programa ha empezado a sospechar que el grupo que ahora está en Playa Fatal (Rubén Sánchez Montesinos, Juan Muñoz, Yulen Pereira, Kiko Matamoros, Ana Luque, Tania Medina, Anuar Beno y Anabel Pantoja) ha hecho trampa haciendo el fuego. Durante varios días los participantes se han quejado de que no lograban crear una chispa a pesar de su esfuerzo, algo que de repente ha conseguido el cuñado de Isa Pantoja cuando las cámaras no le estaban grabando. A pesar de que los participantes han mostrado su felicidad con tan inesperado hecho, Carlos Sobera y Lara Álvarez han interrogado a todos para ver si su versión de lo ocurrido había sido verdad o tenía algunas incongruencias.

VER GALERÍA

Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra se enfrentan en la primera gran bronca de 'Supervivientes'

"Estábamos hablando y a los cinco minutos estaba chillando que había hecho fuego. A mí me extrañó porque no es algo que se haga en cinco minutos", ha dicho Alejandro Nieto, a lo que Ainhoa Cantalapiedra ha añadido que nunca vio a Anuar hacer fuego, "ni siquiera en un intento". Los concursantes se han defendido ante la organización, que no ha parado de hacerles preguntas sobre cómo habían conseguido que la llama prendiera. "Soplando y soplando, con la ayuda del viento se inició la llama, al haber un ascua", ha explicado el hermano de Asraf, muy convencido con su versión. "Cuando hizo fuego yo estaba en el tenderete y empecé a escuchar voces gritando. Entendí que había pasado algo grande y el fuego se hizo, como la luz", ha asegurado Kiko Matamoros en tono irónico y entre risas.

"A las cinco y dos minutos Anuar estabas en la valla con Tania y Alejandro, comentando que era imposible hacer fuego", ha dicho Lara Álvarez explicando lo que había ocurrido, añadiendio que ocho minutos después, con un buen gesto de la organización, les habían encendido unas espirales antimosquitos y que siete minutos más tarde el concursante seguía allí sin decir nada y en silencio. Pero no solo eso, Anabel Pantoja ha sido acusada de distraer al equipo con un bajón repentino después de estar perfectamente. "A las 17:18 teníais fuego", ha concluido la presentadora desde Honduras. "No hay ninguna prueba contundente, pero escuchándoos y sabiendo que de esta manera habéis conseguido el fuego, como tú mismo has dicho Anuar en tres minutos, es cierto que nos surgen varias dudas. El pirata Morgan no quiere juzgar, pero os va a dar la posibilidad de que demostréis que en 24 horas podáis hacer el juego de forma natural", ha continuado la comunicadora.

VER GALERÍA

El cariñoso mensaje de recuerdo de Lara Álvarez a Jordi González tras su marcha de 'Supervivientes'

Tras las palabras de la organización, Anuar no ha dudado ni un momento de que sí hizo fuego de manera legal y ha confesado que está de acuerdo con lo que ha dicho el programa. "No me preocupa, si conseguí hacerlo una vez, lo haré otra, ya sé cómo se hace", ha dicho el cuñado de Isa Pantoja, afirmando que nunca hizo trampas. Sin embargo, Carlo Sobera ha explicado a los espectadores un detalle que había pasado desapercibido para todos: "Desde la organización me han informado de que al revisar las cámaras los antimosquitos no se encontraban en su sitio", ha dicho el presentador revelando que con eso podrían haber provocado el fuego. ¿Han hecho trampas realmente?

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.