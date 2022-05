De la nominación de Kiko Matamoros a Anabel Pantoja al ataque de ansiedad de Charo Vega: comienza la tensión en 'Supervivientes'

Tras la eliminación de Charo Vega, que se ha convertido en la nueva 'parásito' de Playa Paraíso junto a Rubén Sánchez, los concursantes se han enfrentado a sus terceras nominaciones. En Playa Royale el grupo ha votado a Ainhoa Cantalapiedra, Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón, sufriendo un triple empate en el que Mariana Rodríguez, que tiene inmunidad esta semana junto a Tania Medina por haberse convertido en las líderes de sus respectivos equipos, ha tenido que escoger y realizar su nominación directa. La modelo ha decidido que la ganadora de OT 2, que vuelve a estar en la palestra por tercera semana consecutiva, y el exconcursante de La isla de las tentaciones, que ha sido uno de los que más conflictivos, fueran los elegidos de su equipo. Y por su lado, la novia de Alejandro también ha tenido que desempatar en Playa Fatal, decidiendo que Kiko Matamoros y Juan Muñoz fueran quienes se jugaran la expulsión.

VER GALERÍA

Lloros, emoción y tristeza, los supervivientes viven una montaña rusa con las cartas de sus madres

Lo que más ha asombrado en estas nominaciones ha sido que Kiko Matamoros haya dado su voto a Anabel Pantoja, compañera de Sálvame y con quien está teniendo una gran relación en la isla. "Creo que la audiencia no la va a echar y Juan se merece un descanso", ha dicho el colaborador. Pero no ha sido lo único que ha sorprendido a todos en las votaciones, la prima de Isa Pantoja se ha quedado boquiabierta cuando ha escuchado a Anuar Beno nominar al padre de Laura y Diego Matamoros, con quien se pasa todo el día en Honduras. "Creo que está muy mal y se levanta fatal todos los días. Le estoy haciendo un favor", ha dicho el hermano de Asraf, ante el rostro alucinado de Anabel: "Me he quedado bastante sorprendida", ha dicho la influencer a Jorge Javier.

Después de que el presentador les dijera a Ainhoa, Kiko, Juan y Alejandro que eran los nominados definitivos, el programa ha conectado con Charo Vega, que estaba sufriendo un ataque de ansiedad tras haberse enterado de que debía permanecer allí al menos hasta el domingo, cuando el público haya decidido si debe o no regresar a España. La amiga de Isabel Pantoja pensaba que en la gala su expulsión era definitiva, por lo que conviertirse en parásito en Playa Paraíso junto a Rubén Sánchez no estaba en sus planes. "Por Dios, que alguien me ayude! No puedo ni hablar, me ahogo. ¡Por favor! ¡Jorge, por favor! Me encuentro muy mal. ¡Qué mala estoy, Jorge. Me ahogo!", ha relatado entre lágrimas la eliminada, medio tumbada en la arena y tapada con un chubasquero por el aire que hacía en ese momento en esa parte de la isla.

VER GALERÍA

Nacho Palau explica cómo se reparte con Miguel Bosé el tiempo de vacaciones de sus hijos

Al ver el estado de Charo, Jorge Javier le ha anunciado que el equipo médico estaba yendo a su playa para que se relajase, a pesar de que desde plató ha relatado que podría ser un teatrillo por parte de la concursante como treta para no seguir en el programa hasta el domingo. "Charo, no te vas a ahogar. Tranquila, que se va a acabar todo. Ya está. Vamos a calmarnos, que ya está el servicio médico. Piensa que todo ha acabado. En el estado en el que estás no se te va a poder dejar ahí", ha dicho el presentador, cerrando la gala sin saber qué ha pasado con Vega.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.