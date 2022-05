Nacho Palau explica cómo se reparte con Miguel Bosé el tiempo de vacaciones de sus hijos

Nacho Palau cada vez se encuentra más cómodo en Supervivientes. Además de demostrar su valía en las pruebas, ha sido uno de los primeros concursantes en lograr hacer fuego y pescar, el ceramista valenciano también ha conseguido entablar una relación de amistad con su compañera de aventura Desi Rodríguez. Precisamente, ha sido junto a la exconcursante de Gran Hermano con quien se ha sincerado sobre cómo lleva la distancia con sus hijos, una de las cuestiones que más le está costando superar en su estancia en los Cayos Cochinos. Igualmente, ha explicado cómo se organiza con su expareja, Miguel Bosé, para que los cuatro hermanos puedan estar juntos en las ocasiones señaladas. "Estoy deseando que sea verano, porque ahora durante la Pascua me tocaban a mí, pero, al estar aquí, Miguel me pidió si se podían ir con él", ha expresado mostrando su mayor anhelo al volver a España.

Nacho Palau responde a las preguntas de Jorge Javier Vázquez sobre Miguel Bosé

Unas palabras que dejaban muy sorprendida a su confidente, puesto que no esperaba este gesto por parte del cantante. Porque si hay un asunto que ha marcado la separación de la pareja han sido los niños. Ivo y Telmo son los hijos biológicos de Nacho Palau, mientras que Diego y Tadeo lo son del intérprete de Linda. El principal deseo del escultor es que los hermanos puedan crecer juntos y en igualdad de condiciones, porque, como bien ha matizado, si estos encuentros se producen es gracias a su esfuerzo y mediación. "Todo esto es porque yo lo he movido, porque si no a saber, unos por aquí y otros por allí", ha declarado en tono algo resignado.

Esta no es la primera vez que Nacho ha hecho referencia a sus hijos en el concurso. Precisamente, como amuleto de la suerte el robinson cargó en su equipaje con un simpático muñeco de peluche, un conejo blanco que en una oreja lleva grabado un cariñoso mensaje, "te queremos papá". Igualmente, en algunas de las galas ha lucido una camiseta blanca estampada con un dibujo realizado por los pequeños de la casa, donde se representa a la familia que juntos han formado. Esta prenda tan única la recibió durante la gran fiesta de despedida que todos sus seres queridos le organizaron antes de partir a enfrentarse a esta dura prueba.

Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, feliz y muy ilusionado con su nuevo trabajo de cerasmista

De la misma manera, ha confesado las numerosas dificultades que ha pasado en los últimos años para poder sacar a su familia adelante. Con los sentimientos a flor de piel por la carta que había recibido de su madre, el artista ha declarado por qué se ha producido un cambio tan radical en su actitud: de mantener absoluto silencio a aparecer en un reality show. "Yo no quería televisión, simplemente quería pasar de todo y vivir mi vida. Lo que pasa es que la vida es dura y todo cuesta una barbaridad. Y no es tan malo", ha explicado haciendo referencia a su nueva actitud frente a las cámaras.

Un trabajo que también acababa por condicionar el tiempo que podía pasar con los niños. "Muchas de las vacaciones con los niños me han tocado trabajando y yo lo único que quería era poder pasar tiempo con ellos". Sin embargo, y a pesar de todos los problemas que se han ido cruzando en su camino, cuando todos lograban reunirse disfrutaban de maravillosos planes juntos. "Por las tardes me los llevaba al río con algunos primos y siempre la liabamos", ha relatado con una sonrisa en la cara.

