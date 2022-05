Nacho Palau habla de su ruptura con Miguel Bosé: 'Me ha costado remontar, sobre todo por mis hijos'

Nacho Palau se ha sincerado sobre su relación con Miguel Bosé. Quería dejar al cantante al margen del concurso, dando a conocer su imagen al margen de la fama del artista pero con cuatro hijos en común no le ha sido posible olvidar. Inmerso en la dura vorágine del concurso Supervivientes 2022, el escultor ha abierto su corazón a sus compañeros en un momento de confidencias y les ha contado los duros momentos por los que atraviesa desde que se separó del cantante tras 25 años de relación, dando detalles sobre cómo se conocieron, su ruptura y el papel que juega la familia del cantante ahora que están enfrentados en los tribunales.

De noche, en un momento de calma y a los pies de la hoguera de Playa Royal, el creador ha hablado sin filtros, llegando casi a romperse en algunos momentos, los que tocaban el tema de los hijos que tiene en común con el cantante: "Me ha costado remontar, como le explicas a los niños…”, reconocía. Tuvieron cuatro pequeños durante su relación, dos pares de mellizos que ahora viven separados, dos con el cantante y los otros dos con el escultor. Ahora la pareja está enfrentada en los tribunales.

“He vivido muy bien, me lo he pasado muy bien y he trabajado, que me quiten lo bailado”, reconocía antes de empezar a hablar. Desahogandose con sus compañeros, el ceramista valenciano ha narrado con detalle cómo conoció al cantante: "Cuando lo conocí él tenía 37 años y yo 19, yo me fui de casa en ese momento, por lo que he estado más con él que con mi propia familia". Asegura también que tras la ruptura se vio "desprotegido” y estaba “muy asustado". El final de su relación con el hijo de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé fue traumático para ambos, tal y como confirma Nacho: "Las cosas pasan y ya está, me vi desprotegido, estaba muy asustado y no entendía nada. Aunque las cosas las ves venir, yo esperaba que me protegiera, que no acabaran las cosas como acabaron". Después acababa confesando "Me ha costado remontarme de eso, sobre todo por mis hijos".

Ha explicado también que sigue teniendo relación con la familia de Miguel Bosé, especialmente con su hermana Lucía Dominguín, que vive cerca de su misma casa y Palito, otra de las caras conocidas que ha visitado el concurso de Telecinco, sobrina del cantante e hija de Lucía Dominguín y Carlos Trintanchoa, a la que Nacho vio nacer. Sin embargo a quien más cariño sigue guardando es a Lucía Bosé, su exsuegra, de la que ha dicho ”Era divina, me moría con ella”, recordándola muy emocionado.

El escultor tiene sus esperanzas puestas en un futuro mejor y ha manifestado sus ganas de volcarse en sus hijos cuando acabe el concurso: "Cuando yo salga ellos tendrán vacaciones, estarán conmigo y estarán también en Madrid. Necesito hablar con ellos, me apetece. En la Isla junto a él tiene el conejo de peluche de color blanco que le regalaron sus hijos firmado y dedicado con un “Te quiero papi” antes de partir hacia Honduras y lleva también una camiseta con un dibujo de Ivo y Telmo que espera que le de suerte en esta aventura que como el mismo confesó tras darse a conocer su participación en el programa, espera que le permita conseguir un buen colchón de dinero para poder mantener a sus hijos.

Antes de que pasen los tres meses que dura el concurso, celebrando el Día de la Madre en la isla, Nacho ha recibido un mensaje sorpresa de su madre en el que ha podido ya tener noticia de sus pequeños: “Querido Nachito, hoy mis nietos me han hecho el regalo más maravilloso, una planta por el día de la madre. Estoy limpia de todo y poniéndome fuerte para tu regreso dentro de 3 meses. Los niños están muy orgullosos de su padre. El esfuerzo merecerá la pena”, así le da ánimos Lola, mientras ejerce como abuela viéndole a través de la pantalla.

