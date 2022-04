Desde peluches hasta una campana tibetana, conoce los peculiares amuletos de los supervivientes

Cuando se habla de supersticiones y amuletos se hace alusión a un aspecto tremendamente personal, si no que se lo pregunten a los concursantes de Supervivientes, que, cuanto tan solo quedan unas horas para comenzar su gran aventura, han revelado cuáles son sus tesoros más preciados. Aquellos objetivos que han metido en la maleta para que su estancia en la isla resulte más cómoda y amena. Una colección de lo más particular, pues pasa de aquellos más sentimentales, hasta los que únicamente buscan un fin práctico. Sin embargo, el deseo final es el mismo, que su objeto les traiga la mayor suerte y poder tomar el relevo a Olga Moreno, alzándose con la victoria.

Sin lugar a duda, si hay un fetiche en cuanto a amuletos entre estos robinsones son los peluches, pues la mayoría de ellos ha optado por estos pequeños muñecos como acompañantes de aventuras. Algunos cuentan con una gran historia detrás, como el de Ainhoa Cantalapiedra, ya que la cantante, que ha querido hacer un guiño a su infancia, ha llevado consigo un simpático Gremlin que lleva con ella desde hace ya más de dos décadas.

De la misma manera que la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo, Juan Muñoz ha llevado a Búfalo, una marioneta que ha sido parte de algunos de sus espectáculos, que seguro servirá como entretenimiento para sus compañeros en las largas noches de supervivencia. El peculiar arlequín llevaba escondido otro elemento muy importante para el humorista, una estampa de Fray Leopoldo de Granada, del que el cómico se ha confesado como devoto.

Por su parte, Anabel Pantoja se ha echado en la maleta un trocito de su tierra de adopción, las Islas Canarias, pues su peluche es un tiburón blanco. La sobrina de Isabel Pantoja ha confesado que no puede dormir sin él. Un muñeco que ya ha viajado antes a Honduras con anterioridad, no en vano fue el amuleto elegido por Omar Sánchez, su ex marido, en la pasada edición.

Y es que todos los participantes tienen algo en común, lo que echaran de menos a sus seres queridos el tiempo que dure su estancia en Cayos Cochinos. Para lograr sentirse un poco más cerca, Marta Peñate ha optado por el último regalo que Tony Spina, su prometido, le dio antes de partir, un gran corazón de peluche. Una estrategia similar a la de Desirée Rodríguez, que ha presentado a una ratita de punto llamada Fea que pertenecía a su marido o Yulen Pereira con un muñeco que es una mini replica de sí mismo creada por un amigo.

Y al igual que a las parejas, decir adiós a la familia, y en especial a los hijos, no siempre es fácil. Por ello, Nacho Palau ha querido empezar esta dura prueba con una muestra de cariño de aquellos que más quiere. Su talismán será un pequeño conejo de trapo blanco, en cuya oreja se puede leer "te quiero papi", un guiño de sus pequeños, que se han quedado en casa apoyando en la lejanía al ceramista. Un sentimiento que ha compartido con Alejandro Nieto, que ha apostado por una camiseta de su hijo.

Lo que ha sorprendido a muchos seguidores del formato ha sido la peculiar elección de Charo Vega. Si hay algo que caracteriza a la nieta de Pastora Imperio son sus populares amistades, entre las que parece encontrarse Miguel Bosé. Precisamente, para esta ocasión ha elegido un pañuelo que el cantante le regaló durante una de sus primeras giras en la década de los setenta. Un obsequio que seguro será tema de conversación y fuente de anécdotas con Nacho Palau, expareja del intérprete de Amante Bandido.

Los pañuelos son un complemento esencial, ya que son tremendamente útiles para protegerse del sol. Tania Media, que no quiere perder ni una pizca de su parte más presumida, ha optado por esta práctica prenda de ropa en su versión más colorida. Un dos en uno, ya que le permitirá estar cómoda, pero también a la última moda.

Una protección en la que también ha pensado Kiko Matamoros, pues el colaborador de Sálvame se ha decantado por una gorra para los interminables y calurosos días en las playas del Caribe. Pero como el tertuliano tampoco quiere perder la forma física, también ha elegido unas gomas de deporte, que pertenecen a su pareja, la influencer Marta López Álamo. De esta manera, ambos podrán sentirse conectados cuando hagan sus ejercicios a miles de kilometros del otro.

Otro punto a tener en cuenta en este reto es el momento de descansar, ya que los participantes tienen que cambiar la comodidad de un colchón por la arena, por lo que es importante encontrar un lecho alternativo. Con este pensamiento en la cabeza, Ana Luque ha apostado por una toalla, que ya le he acompañado en viajes anteriores, o Ignacio de Borbón por un pareo de su madre, dos objetos, que, seguramente, les permitirán estar más arropados en las complicadas noches tropicales.

Siguiendo los pasos del primo lejano del rey Felipe, Rubén Sánchez también quiere tener presente a su madre de alguna manera. Una fotografía de su progenitora servirá a la pareja de Enrique del Pozo para mantener el recuerdo siempre presente. Pequeños detalles, pero que marcan la diferencia, pues Anuar Beno, también ha optado por unos sencillos anillos, que pertenecían a su expareja, como anclaje a la civilización.

Finalmente, en un plano mucho más espiritual, nos encontramos a Mariana Rodríguez. La modelo de origen venezolano ha decidido llevar consigo una campana tibetana, que como ella misma ha confesado le ha servido de ayuda en los momentos más difíciles de su vida y le permitirá encontrar la paz en los momentos de mayor tensión del concurso.

