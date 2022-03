El esperado reencuentro de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en Gran Canaria tras su separación

Han pasado casi dos meses desde que Anabel Pantoja anunciara el fin de su relación con Omar Sánchez, tiempo en el que los dos comenzaban poco a poco a rehacer sus vidas por separado tras una dolorosa ruptura que pilló a la gran mayoría por sorpresa. Desde entonces, la influencer sevillana ha reconocido en diversas ocasiones que no resultaba nada fácil olvidar al hombre que le ha hecho feliz durante tantos años y con el que, incluso, llegaba a casarse el pasado octubre. Por todo ello, este sábado se producía uno de los reencuentros más esperados cuando ambos se volvían a ver las caras y no tenían problema alguno en mostrarnos públicamente ese instante. El paraíso de Gran Canaria ha sido el escenario donde la expareja coincidía por la celebración de una despedida de soltero, la de uno de los muchos y grandes amigos que lógicamente tienen en común.

En un lujoso hotel de la isla con unas vistas espectaculares, Anabel y Omar se rodeaban de un nutrido círculo de amistades para disfrutar de un atractivo plan de ocio bajo un clima envidiable que se alargaba durante prácticamente toda la jornada. Primero compartían mesa y mantel, aunque no se sentaban juntos, al degustar una deliciosa comida que incluía, entre otros platos, un delicioso arroz con marisco. La sobrina de Isabel Pantoja, muy sonriente, enseñaba la escena de cuchillo y tenedor donde la vemos con el bikini rosa y unos shorts vaqueros, mientras que su ex aparece al fondo con una camisa roja de manga corta. Posteriormente, todos ellos hacían uso de las instalaciones del lugar como era la piscina o la sala de fiestas, para pasar en definitiva lo que era un día inolvidable. Unas horas que le habrán servido a Anabel para desconectar en cierto modo del difícil momento familiar por el que atraviesa ante los problemas de salud que afectan a sus progenitores.

Además del ingreso de su padre, Bernardo, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por complicaciones de la diabetes que padece, la colaboradora televisiva recibía un nuevo revés al conocer que su madre, Mercedes Bernal, debía ser operada el pasado jueves por razones que aún no han trascendido. Por si esto fuera poco, la prima de Kiko Rivera se ausentaba de su puesto de trabajo al tener que ir a urgencias por sufrir una faringitis aguda. En este sentido, Omar Sánchez escribía ayer un enigmático mensaje que decía lo siguiente: "A mí me enseñaron que en las malas no se abandona", tal vez en alusión al apoyo incondicional que está dispuesto a darle a su expareja en esta situación tan dura para ella. Es decir, que a pesar de la separación, ambos mantienen intacto el respeto y cariño mutuo que desde luego no están dispuestos a perder por nada del mundo.

