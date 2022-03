La reconciliación de Anabel Pantoja y Kiko Rivera en directo desde un balcón

Anabel Pantoja y Kiko Rivera se han tendido un puente a una reconciliación. Tras varios meses sin tener relación, los primos se han dedicado unas palabras por las que parece que pronto podrían tener un encuentro en el que solucionar todos los problemas que arrastran desde la boda de la influencer. En una conexión en directo con Sálvame desde el balcón de su casa en Castilleja de la Cuesta, donde se recupera de un molesto ataque de gota por el que va con muletas, el hijo de Isabel Pantoja ha asegurado que tiene muchas ganas de estar con su prima, presente en el plató del programa. "Tengo ganas de verte", ha dicho el músico, afirmando también que la quiere mucho. Después de las declaraciones del hermano de Isa Pantoja, Anabel ha confesado que se ha quedado un poco "en shock" con lo que ha dicho su primo y ha explicado que para ella "es importante" todo lo que ha ocurrido.

Anabel ha explicado que lo pasó muy mal cuando estuvo en casa de Kiko e Irene para ver a las hijas del matrimonio hace unas semanas, un momento en el que su primo no salió de la habitación para no verla. Pero además se ha sincerado sobre el momento donde todo empezó a ir mal entre ellos. "A veces sufro, me curo, me bajo... y ahora veo y esto. No me gusta, ya sabéis que a la gente que quiero, ha sido y es mi familia. Es mi hermano o lo más parecido a uno. Me da mucha pena porque desde aquel Deluxe nos alejamos muchísimo", ha relatado, añadiendo que fue "muy doloroso" que no quisiera verla aquel día cuando fue a ver a las niñas.

Además, la prima de Kiko ha asegurado que todo lo que ha pasado entre ellos durante este tiempo, desde verse en mitad de La herencia envenenada hasta las diferentes exclusivas, ha sido una gran fisura que se ha ido haciendo más grande poco a poco. "Creo que me ve como una enemiga y eso me duele mucho. Yo siempre he estado intentando hacer el bien para que las cosas salgan bien. No está en mi mano que se arregle con su madre, pero sí que haya una armonía", ha dicho Anabel, revelando que su primo le ha hablado en este tiempo para preguntar por la salud de su padre y para mandarle un mensaje cuando se enteró de la separación de Omar Sánchez en el que le decía que estaba ahí para lo que ella necesitara.

La colabora de Sálvame ha contado además que quiere que el DJ se recupere pronto de sus problemas de salud causados por la gota, pero contando que lo único que le pide es que vaya a ver a su padre al hospital porque le hará mucha ilusión. "Obviamente puede chocar porque digan que no va a ver a mi tía y a él sí, pero a mí me encantaría porque para mí su madre es como si fuera la mía", ha expresado tajante Anabel.

