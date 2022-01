Anabel Pantoja confirma su ruptura con Omar Sánchez y cuenta que ha sido ella quien tomó la decisión

Anabel Pantoja ha roto su silencio sobre su separación de Omar Sánchez, tras conocerse que la pareja habría decidido poner fin a su relación de casi un lustro juntos y tan solo cuatro meses después de celebrar su romántica boda. La sobrina de la cantante se dejaba ver primero esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras aterrizar en la capital, en la que eran sus primeras imágenes después de conocerse la noticia. Después, la colaboradora confirmaba la ruptura y revelaba que ha sido ella quien tomó la decisión: "Sí, he sido yo", aseguraba por la tarde en Sálvame sobre algo que "ha sido un shock" para todos, "en estos meses en los que lo he estado pensando y valorando", decía. Sobre cómo se encuentran de ánimo, ha confesado que ella y su todavía marido están "mal" y cada uno está viviendo lo suyo, aunque cree que su expareja está aún "peor", aseveraba. "Es verdad que llevo aquí dos semanas y he sido una coraza. Nadie se ha dado cuenta, pero yo lo tenía dentro", expresaba sobre la sorpresa que ha causado entre sus compañeros.

Anabel Pantoja aclara que no existen terceras personas en su crisis matrimonial

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Preguntada por las causas de esta fuerte crisis que ha desembocado en su separación, la colaboradora dejaba claro que no hay terceras personas "por parte de ninguno de los dos", ha comentado de forma tajante al recalcar que ambos "podemos tener amigos que son solteros". A continuación, Anabel lanzaba una pregunta al aire y exponía que "después de cuatro años como pareja, una de los dos se puede desgastar, ¿no?", manifestaba, defendiendo en este sentido que su boda "no fue un paripé ni se hizo por dinero", sino que fue "un paso para seguir adelante con todos nuestros sueños", subrayaba. Mientras, Omar Sánchez también ha hecho sus primeras aunque breves declaraciones tras la ruptura y afirmaba que "tengo la conciencia muy tranquila", respondía sin querer entrar en más detalle. "Ya veremos qué pasa", contestaba después al reportero de Mediaset.

Así fue el regreso televisivo de Anabel Pantoja (con mensaje incluido a Kiko Rivera)

Este fin de semana, Alejandro Albalá, uno de los mejores amigos del surfista canario, aseguró que Omar se encuentra muy afectado, sobre todo tras las declaraciones de Kiko Matamoros en las que afirmaba que Anabel mantenía una relación con otro hombre. "Está nervioso y quiere saber toda la información que tiene Kiko, pero quiere verlo claro. No quiere dudar sin ver las pruebas de la que aún es su esposa", comenzaba diciendo el exmarido de Isa Pantoja en Viva la vida. "Ellos se habían dado un tiempo, que lo pidió Anabel, pero le dijo que era por desgaste de la relación, no porque existiera una tercera persona", explicó. Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Tras escuchar las declaraciones de Albalá, Raquel Bollo, que también se encontraba en el plató, se puso en contacto con Anabel y trasladó sus palabras al resto de colaboradoradores. "Anabel niega que exista una infidelidad, asegura que las declaraciones de Matamoros no son ciertas", dijo Raquel.

"Sí que es verdad que están atravesando una crisis y que Anabel le había pedido un tiempo a Omar hace quince días", añadió, no sin antes compartir su opinión sobre lo que estaba ocurriendo. "Desde el inicio de la relación tenía el presentimiento de que la separación iba a suceder". Para zanjar cualquier duda sobre su situación sentimental, la colaboradora de Sálvame decidía entonces poner nombre y apellido al hombre con el que supuestamente había sido fotografiada, y lo hizo, según sus palabras, "para no perjudicar a terceras personas que tienen familia, trabajo y vida, y no tienen nada que ver en esto". "Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja. Y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenamientos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias", manifestaba en un comunicado.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.