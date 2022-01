Anabel Pantoja aclara que no existen terceras personas en su crisis matrimonial La colaboradora no atraviesa su mejor momento con Omar Sánchez, su marido desde hace cuatro meses

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han dado un tiempo cuatro meses después de su boda y su círculo más cercano ya está al tanto de lo que ocurre en su relación. Este fin de semana, Alejandro Albalá, uno de los mejores amigos del surfista canario, aseguró en Viva la vida que Omar se encuentra muy afectado, sobre todo, tras las declaraciones de Kiko Matamoros en las que afirmaba que Anabel mantenía una relación con otro hombre. "Está nervioso y quiere saber toda la información que tiene Kiko, pero quiere verlo claro. No quiere dudar sin ver las pruebas de la que aún es su esposa", comenzó diciendo el exmarido de Isa Pantoja. "Ellos se habían dado un tiempo, que lo pidió Anabel, pero le dijo que era por desgaste de la relación, no porque existiera una tercera persona", explicó.

- Anabel Pantoja y Omar Sánchez se dan un tiempo en su relación cuatro meses después de su boda

VER GALERÍA

Tras escuchar las declaraciones de Albalá, Raquel Bollo, que también se encontraba en el plató de Viva la vida, se puso en contacto con Anabel y trasladó sus palabras al resto de colaboradoradores. "Anabel niega que exista una infidelidad, asegura que las declaraciones de Matamoros no son ciertas", dijo Raquel muy afectada. "Sí que es verdad que están atravesando una crisis y que Anabel le había pedido un tiempo a Omar hace 15 días", añadió, no sin antes compartir su opinión sobre lo que estaba ocurriendo. "Desde el inicio de la relación tenía el presentimiento de que la separación iba a suceder".

VER GALERÍA

Para zanjar cualquier duda sobre su situación sentimental, la colaboradora de Sálvame decidió poner nombre y apellido al hombre con el que supuestamente había sido fotografiada, y lo hizo, según sus palabras, "para no perjudicar a terceras personas que tienen familia, trabajo y vida, y no tienen nada que ver en esto". "Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja. Y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenamientos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias", manifestó. Antes de este comunicado, Anabel compartió otro mensaje mucho más misterioso. "Mañana amanecerá y quien sabe lo que traerá la manera", reflexionó mientras contemplaba un precioso atardecer en la playa.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja y Omar Sánchez celebraron su boda el pasado 1 de octubre en una romántica ceremonia que ¡HOLA! ofreció en exclusiva, con algunos de sus más cercanos amigos y familiares, pero con la ausencia de Kiko Rivera, Irene Rosales y del padre de la novia, Bernardo Pantoja. Quien sí estuvo fue Isa Pantoja, que pronunció un cariñosísimo discurso en el que aseguró que siempre estaría ahí para apoyar a su prima. Los novios disfrutaron de su día, pero Anabel tuvo muy presente a su abuela, doña Ana, que había fallecido tan solo dos días antes.

VER GALERÍA

Los recién casados no se fueron de luna de miel por motivos de trabajo y sus primeras semanas como marido y mujer estuvieron marcadas por las supuestas infidelidades de Omar Sánchez. En aquel momento desmitieron cualquier rumor de crisis y siguieron adelante con su nueva vida. Ahora, en cambio, se han tomado un respiro en su relación y solo el tiempo dirá si estamos ante un separación en toda regla o no. "Yo a Omar le tengo mucho cariño, a mi prima también. Me da mucha pena… Espero que sea mentira", dijo Kiko Rivera al enterarse de la noticia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.