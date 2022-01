Así ha sido el regreso televisivo de Anabel Pantoja (con mensaje incluido a Kiko Rivera)

Anabel Pantoja ha regresado a Sálvame con la intención firme de quedarse. La colaboradora, de 35 años, abandonó el programa días antes de su boda, celebrada el 1 de octubre de 2020 en la isla de la Graciosa. El 'sí, quiero' de la sevillana estuvo marcado por la muerte de su abuela, doña Ana, y la repentina ausencia de su primo, Kiko Rivera, una complicada situación familiar que, según ha reconocido Anabel, no fue el motivo de su comentada marcha. "No me he ido por nadie, era porque lo necesitaba, no estaba bien mentalmente, salía de aquí destrozada, ganaba un dinero y después no lo disfrutaba", confesó al reencontrarse con Jorge Javier Vázquez en el plató del programa. Afortunadamente, Anabel ha podido recuperarse en este tiempo alejada de las cámaras, y ser capaz de afrontar el día a día en televisión de otra manera. "He aprendido a levantarme y a pensar en mí. Antes siempre tenía miedo de lo que me iban a poner, pero ahora estoy bien. No hay esa historia como había antes", aseguró.

VER GALERÍA

La colaboradora, que estaba espectacular con un mono negro y botas de media caña, derrochó simpatía y hasta se disfrazó de plátano, un guiño a Canarias, la tierra en la que vive con su marido. Además de hacer reír a la audiencia y a sus propios de compañeros, Anabel envío un mensaje a su primo Kiko. Aunque su relación no pasar por el mejor momento, la sevillana solo tiene buenas palabras para el DJ. "No he cerrado ninguna puerta con mi familia ni con mi primo. En todas las familias cuecen habas, en la mía se cuecen lentejas, garbanzos y macarrones. A mi primo le amo, ha sido el único hermano que he tenido. He tenido etapas, pero nunca he perdido el contacto ni con su mujer ni sus hijas. Si retomáramos, no sé si sería igual. Él tiene que ponerse en mi lugar", dijo.

VER GALERÍA

Anabel también reaccionó a una de las últimas publicaciones de Kiko, en la que aseguraba que su única familia eran su mujer, Irene Rosales, y sus tres hijos, Francisco, Ana y Carlota. "Con Kiko no tengo relación, es inexistente. Siempre le desearé el bien a toda la gente que quiero, si no estoy dentro de su familia es algo que ha decidido y, por supuesto, lo respetaré. Las personas que están a tu lado te tienen que aportar, te tienen que querer, te tienen que proteger y defender, como él dice. ¿No podemos estar unidos? Pues que cada uno seamos felices", manifestó visiblemente molesta.

VER GALERÍA

- La Audiencia Nacional acuerda embargar a Julián Muñoz el dinero que perciba de su docuserie

La colaboradora no evitó ningún tema. Incluso se pronunció sobre la polémica docuserie de Julián Muñoz, No es la hora de la venganza. Es la hora de la verdad, que se estrenó el pasado viernes. "He visto algunos titulares que me parecen innecesarios. Creo que si este señor no hubiera estado con Isabel Pantoja no se le hubiera hecho un documental", reflexionó. "Isabel Pantoja, dentro de lo que cabe, a pesar de todo, sigue dándole de comer. Creo que su intención ha sido dejar mal a Isabel Pantoja y, por supuesto, por dinero", sentenció.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.