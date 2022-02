Isa Pantoja entra en 'Secret Story' y le manda un mensaje a su hermano, Kiko Rivera

Isa Pantoja ha entrado en Secret Story: la casa de los secretos para quedarse, aunque solo convivirá con los concursantes durante tres días. A su llegada, la hija de la intérprete de Hoy quiero confesarme ha relatado estar muy nerviosa por lo que le espera en su nuevo hogar, pero ha aprovechado para mandarle un pequeño mensaje a Kiko Rivera. Tras recordarle Carlos Sobera que le quitado el puesto a su hermano, cuya participación en el reality fue cancelada por unas palabras contra la colaboradora de Ya son las ocho, la prima de Anabel ha expresado que ella no ha tenido que ver en eso y que el DJ se ha buscado esa situación. "En realidad, se lo quitó él solito", ha respondido tajante al presentador, añadiendo que está muy contenta con su llegada y que espera pasarlo bien con todos los anónimos. "Van a valorar una cara nueva y espero que hagamos cosas divertidas", ha continuado diciendo.

Al igual que Nagore Robles, que estuvo durante unos días la semana pasada, Isa estará en Secret Story siendo clave en la prueba semanal. La hija de la cantante juega un papel importante en el reparto de las esferas de Kenny, que abandonó voluntariamente hace unos días porque no podía aguantar más sin saber cómo se encontraba su madre en Cuba. Así, con mucha ilusión, la hermana de Kiko ha regresado a la casa de Guadalix de la Sierra, en la que ya había vivido hace tres años y en la que conoció a su actual pareja, Asraf Beno. "Está un poco cambiado", ha dicho mientras paseaba por el salón y la cocina, explicando que del programa pueden salir nuevas parejas. Pero además, Isa ha sorprendido a todos revelando después que si finalmente puede casarse este año con su novio no invitará a su hermano "porque las cosas no están bien en este momento y no procece"

Isa Pantoja también ha compartido con todos los espectadores que su deseo en estos tres días es hacer un pequeño reset y dejar tanto enfrentamiento y tristeza olvidados. "Ya me toca estar un poquito calmada", ha relatado a Carlos Sobera. Pero no solo eso, la colaboradora de El programa de Ana Rosa también ha expresado que le encantaría ser una participante más del reality. "La verdad es que prefiero quedarme aquí, ojalá me dejéis aquí un buen tiempo", ha dicho.

Además, días antes de entrar al programa, Isa confesó a Toñi Moreno que aunque no vaya a concursar, para ella es un reto también. "Quiero que vivan sus tramas independientemente de que yo esté. Es su concurso y no el mío. Voy a intentar ser un poco cotilla y preguntarles cosas, pero siempre dejando que fluyan", dijo la hermana de Kiko Rivera, asegurando también que no tiene mucha información de los participantes porque ha seguido muy poco las tramas por estar dedicada a preparar los exámenes de su carrera de Derecho.

