Se cancela la participación de Kiko Rivera en 'Secret Story' por su última polémica

Las duras declaraciones de Kiko Rivera en las que carga contra su hermana Isa han puesto en jaque su último trabajo. Estaba previsto que el artista fuera el invitado esta semana para entrar a Secret Story, con la intención de darle un giro al programa de anónimos que lleva varias semanas en antena. Pero después de sus comentarios en los que cuenta aspectos privados de Isa y de Isabel Pantoja, y que ha reiterado ante sus seguidores a lo largo del día, Mediaset y el programa han cambiado de opinión. A lo largo de la tarde se han sucedido las críticas, no solo por parte de algunos profesionales del sector sino también por parte de los fans, por lo que desde la cadena televisiva se ha decidido incluso retirar la noticia de que el DJ se uniría a los concursantes del programa que se graba en la conocida casa de Guadalix.

- Kiko Rivera entra en la casa de 'Secret Story' y se pronuncia sobre la posible separación de su prima

VER GALERÍA

"El domingo os anunciamos que estaba previsto que hoy Kiko Rivera entrase en La casa de los secretos. Y que entrase como parte de la nueva prueba semanal. Sus declaraciones han resultado polémicas y han hecho que tanto la productora como Mediaset hayan decidido cancelar la visita de Kiko a La casa de los secretos", ha dicho Carlos Sobera al comienzo del programa. En el interior de la casa no se imaginaban lo que estaba organizado ni tampoco el cambio de planes. El DJ no se pronuncia desde hace horas, cuando escribió a sus seguidores para agradecer los mensajes bonitos que estaba recibiendo. "Hay que entender el contexto de dónde vienen esas declaraciones", alegaba antes de finalizar diciendo que por la noche estaría en Secret Story.

- Kiko Rivera se enfrenta nuevamente a su hermana

En sus declaraciones, Kiko hace referencia a Isa Pantoja, a quien asegura que ya no la considera como su hermana, y también a su madre. La colaboradora televisiva se ha pronunciado a través de alguno de sus compañeros en los programas en los que colabora y se ha podido saber que se encuentra "destrozada" hasta el punto de que no ha podido presentarse a los exámenes que tenía este miércoles, motivo por el cual estaba ausente de los platós estos días. El pasado mes de noviembre, Isa aseguró que no se iba a callar ante los ataques que ya le dedicaba entonces su hermano: "No me va a pisotear más, mientras tenga boca me voy a defender. Que sea consecuente".

VER GALERÍA

Kiko Rivera ha decidido hablar tras una serie de malas noticias para el DJ en los aspectos personal y profesional. Hace solos unos días se conocía que el artista ya no formaba parte del equipo de la discográfica Universal, poco después de que él mismo comentara que está sufriendo un ataque agudo de gota por el que se ha visto obligado a moverse con muletas. Las últimas entrevistas del hijo de Isabel Pantoja han sido de lo más polémicas, pero sin duda esta ha conseguido llevarse toda la atención.

En 2015, Kiko participó en Gran Hermano VIP 3, que abandonó, y cuatro años después estuvo junto a su mujer, Irene Rosales, en Gran Hermano Dúo, donde quedó como segundo finalista. Desde entonces le hemos visto en televisión como invitado en diversos espacios televisivos, desde programas de entrevistas como Viva la vida hasta talents como Bake Off España o de aventuras como Planeta Calleja, donde vertió también duras acusaciones hacia su madre.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.