El gesto que deja ver un acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Loading the player...

¿En qué punto se encuentra la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera? No es ningún secreto que las cosas entre ellos han sido complicadas en los últimos años, al igual que entre la tonadillera y su hija Isa Pantoja. En el caso del DJ, la crisis comenzó en 2020, y fue tan grave que la comunicación entre ellos se perdió. Sin embargo, el año pasado, al conocer los problemas de salud de Kiko y su operación de corazón, la artista no dudó en desplazarse hasta el hospital sevillano en el que fue intervenido, un gesto que él agradeció. Este martes 5 de marzo, en el que habría sido el 76 cumpleaños del fallecido Paquirri, hemos podido ver otro detalle que revela un acercamiento entre ellos. Dale al play y no te lo pierdas.

-Recordamos la 'guerra' entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera tras darse una tregua