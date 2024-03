Kiko Rivera rompe su silencio y se pronuncia por fin sobre la detención de su amigo Antonio Tejado

Kiko Rivera (40) está viviendo el mejor momento de su carrera profesional tras su gran éxito con su tema el Mambo y el nuevo estreno de Malibú, el próximo 15 de marzo. En cuanto a nivel personal, se encuentra "recuperado físicamente" y volcado al 100% en su familia, tal y como él mismo ha contado en una entrevista con el ABC. Ha mantenido una charla con el citado medio de comunicación donde también ha desvelado cómo vivió la noticia de la detención de Antonio Tejado por el presunto robo en casa de María del Monte el pasado verano.

Recordamos que Kiko Rivera sufrió un ictus isquémico por el que tuvo que ser ingresado de urgencia el pasado mes de octubre de 2022. Un contratiempo que marcó un antes y un después en su vida y que hizo que se prometiera así mismo priorizar su salud: "Estoy bastante mejor, con problemas de rodilla –le diagnosticaron un infarto óseo a principios de febrero–, pero que no me impide realizar mis compromisos. Así que estupendamente bien", ha confesado al ABC tras alejarse de los focos y dejar atrás su vida en los platós de televisión, a los que asegura que no quiere volver.

El consejo de Cayetano Rivera a su sobrina Cayetana antes de recibir un importante premio

Durante la entrevista, el Dj ha revelado que este gran e importante cambio en su vida ha sido gracias a su mujer Irene Rosales, — se dieron el 'sí, quiero' el 7 de octubre de 2016 en Sevilla — y con quien ha formado una preciosa familia junto a sus dos hijas, Ana y Carlota: "Tanto ella como mis hijos están muy bien. Ellos son los que me hacen tirar hacia delante y soy feliz de la familia que tengo ahora. Yo quiero más de ellos, que ellos de mí. Ten en cuenta que al final mis hijos son todavía pequeños y quizás todavía no sean conscientes de nada de lo que ocurre en el día a día de su padre. Pero mis niñas que son las que viven conmigo me dan fuerzas y ánimos, son las que escuchan mis canciones antes de que salgan, también mi hijo".

Kiko Rivera sopla las velas de su 40 cumpleaños rodeado de su familia, ¡y junto a su hermano Cayetano!

Detención de Antonio Tejado

Por otro lado, el hijo de Isabel Pantoja no ha querido profundizar mucho en la detención de Antonio Tejado, pero sí que ha asegurado que cuando se enteró, le impactó muchísimo: "Qué quieres que te diga, es algo tan sumamente fuerte que no sé ni que decirte. Cuando me enteré me quedé impactado y no solo por él, sino porque yo también conozco a la familia entera. Siempre me he llevado muy bien con todos y uno no sabe ni en qué pensar, ni qué decir. Te pilla fuera de juego y no sabes que es correcto hacer. No me ha pasado nunca nada así y no sé cómo reaccionar en un caso así de fuerte".

Recordamos la 'guerra' entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera tras darse una tregua

Su relación con Isabel Pantoja

Otra de las cuestiones que el compositor no ha querido profundizar es la actual relación que mantiene con su madre. A la cuestión de si llevan mucho sin hablar ha respondido que "yo no he dicho eso", dejando la incógnita sobre si hay o no acercamiento con su madre y en qué términos. También ha querido dejar claro que ya no presta atención a las noticias que se publican sobre él o su familia: "Estoy centrado al cien por cien en mi carrera musical, creo que lo estoy demostrando día a día y la verdad es que no tengo ni idea de nada porque tampoco tengo tiempo. Es decir, tengo tanto que escribir que componer, que hacer, que no pierdo el tiempo en esas cosas. Y cuando tengo un poco de tiempo estoy viendo una película con mis hijas o de paseo".

El gesto que deja ver un acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Su nuevo trabajo

La música ha acompañado a Kiko Rivera desde que nació y desde hace 13 años es su profesión y su pasión. El intérprete lanza el próximo 15 de marzo su nuevo tema Malibú con el que quiere llegar a los primeros puestos: "Lo que intento traer ahora es mucha alegría a mi música y 'Malibú' es el perfecto ejemplo, te traslada a la música de 2012 cuando el electro latino estaba en alza, era una música muy divertida, muy bailable, muy veraniega", ha contado al ABC. Una agradable charla en la que el Dj se ha mostrado más feliz y orgulloso de sí mismo que nunca: "Yo he cambiado mucho de mi juventud ahora y la verdad que soy muchísimo más feliz, con menos y con muchos menos lujos, pero mucho más feliz. Y también intentando pues guardar para el futuro de mis hijos".

La reacción de Kiko Rivera al preguntarle por las comentadas declaraciones de su hermano Francisco