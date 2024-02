Nuevo revés de salud para Kiko Rivera

Kiko Rivera ha tenido que cancelar la actuación que tenía prevista en un local de A Coruña por motivos de salud. El sevillano, que el próximo 9 de febrero cumplirá 40 años, tiene problemas en una de sus rodillas y los médicos le han recomendado reposo hasta el día de la operación. "Hoy con todo el dolor de mi corazón no voy a poder estar en Pelícano con vosotros. Mi salud no me lo permite. Estoy jodidísimo con la rodilla y necesita operación. A la espera de confirmación de día, reposo y paciencia. Muy pronto estoy de vuelta. Gracias, os amo", ha dicho a todos sus seguidores. El DJ ha lamentado no poder seguir adelante con sus compromisos profesionales debido a los fuertes dolores que le ocasiona su "maldita rodilla". "Estoy cojo", ha asegurado.

No es la primera vez que el hijo de Isabel Pantoja tiene un contrantiempo tan doloroso. A finales de 2022, sufrió una fasctis plantar, la lesión más famosa entre deportistas, especialmente acusada en los amantes del running y corredores profesionales, pero puede afectar a cualquier persona por causas tan diversas como caminar con un calzado inadecuado o sufrir un problema de sobrepeso.

- Fascitis plantar: tratamiento y ejercicios para aliviar el dolor

La salud del DJ es muy delicada desde hace tiempo. El 20 de octubre de 2022 sufrió un ictus que le paralizó la parte izquierda de su cuerpo y le mantuvo tres días hospitalizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hace justo un año tuvo que ser ingresado por un cólico nefrítico y meses después, en julio, se sometió a un cateterismo para tratar la afección cardiaca que padece. "Todo salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo. Debo tener alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo y seguir siendo feliz con los míos", declaró en aquel momento. A estos problemas se suman la diabetes, enfermedad que es herencia de su madre y de su tío Bernardo, y sus continuos ataques de gota que en ocasiones le obligan a caminar con muletas.

Kiko afronta su próxima intervención quirúrgia con el apoyo de su mujer, Irene Rosales. Desde hace meses, el DJ vive alejado de cualquier polémica familiar. No ha vuelto a hablar de su madre, Isabel Pantoja, ni tampoco de su hermana Isa. Además, se ha mantenido al margen del supuesto enfrentamiento de sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera. Su máxima prioridad en estos momentos son sus tres hijos, Fran, Ana y la pequeña Carlota, que acaba de cumplir seis años.