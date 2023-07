Kiko Rivera anuncia que padece un problema de corazón y que ha recibido la visita de su madre

Fue el pasado 14 de julio, casi nueve meses después de sufrir un ictus, cuando Kiko Rivera anunciaba que había sufrido un susto y que había tenido que ser hospitalizado de nuevo. Su salud volvía a jugarle una mala pasada, aunque muy cauto, el hijo de Isabel Pantoja no daba detalles sobre su estado y desde la cama del hospital celebraba la salida de su single Mambo y decía a su millón de seguidores: “Ya os iré contando” Y dicho y hecho, pues tres días después de su ingreso, el Dj ha roto su silencio para anunciar en un emotivo mensaje que sufre un problema de corazón y que ha recibido la visita de su madre, a la que no veía desde la muerte de su abuela Ana, en septiembre de 2021.

"Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones pero no se alarmen todavía sigo vivo y con ganas de vivir" comenzaba diciendo Kiko, quien además de padecer diabetes y gota sufrió un y el último ictus isquémico el pasado octubre.

"Estos días atrás han venido a verme y estar conmigo quien ha querido buscar un huequito en su vida para pasarla conmigo aquí, son muchos no voy a enumerarlos a todos pero sí decirles en mayúsculas: "Gracias". Los mensajes en redes de gente desconocida son maravillosos, ya que no tienen otra manera de comunicarse conmigo ( a todos ellos gracias).También he recibido llamadas de gente que no han podido venir pero si han llamado también Gracias" continuaba diciendo el Dj.

"Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad para ver crecer a mis hijos (ellos son el motor de mi vida) y también enmendar mis errores que no son pocos (aunque todos cometemos). No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida sin duda, gracias Irene Rosales te amo por encima del mundo. De mis compadres por estar conmigo a todos horas conmigo aquí os quiero" declaraba el hijo de Isabel Pantoja.

"Gracias Mamá por venir a verme y por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria. Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser. Me voy a tomar unos días después de las intervenciones necesarias para recuperarme y volver lo antes posible" señalaba Kiko.

"A los promotores estén tranquilos mi equipo se pondrá en contacto con ellos para todo )creo que ya están en ello) Todo va ir a mejor, me estoy cuidando y así va seguir siendo dejando atrás todos mis malos hábitos ( que no han sido pocos) No quiero olvidarme que estamos de estreno con "El Mambo" intenten darle cariño en forma de baile y diversión.Y una última cosa, disfruten de la vida, y disfruten de los suyos porque al final de cuentas aquí solo estamos de paso. Pronto seguiremos bailando y gozando de la música” termina diciendo el Dj, quien no da más datos sobre cuándo recibirá el alta hospitalaria.