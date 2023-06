Irene Rosales celebra su cumple y aclara si ella y Kiko Rivera irán a la boda de Isa Pantoja

Irene Rosales cumple un año más, 32, y lo ha hecho arropada por sus seres queridos. La esposa de Kiko Rivera ha soplado las velas de su tarta de cumpleaños en familia y rodedada de globos rosas para festejar esta fecha tan especial. La mamá de Ana y Carlota no ha querido pasar por alto este día para agradecer todas las felicitaciones que ha recibido, aunque a diferencia de otros años esta vez no ha posado con sus hijas, a las que desea proteger y darles una mayor privacidad.

"Gracias, gracias a cada uno de vosotros que habéis perdido vuestro tiempo en felicitarme, en desearme muchas cosas bonitas, gracias de corazón. 32 no es una edad que me haga especial ilusión (pues me hubiese quedado en los 31 una buena temporada) pero soy tan feliz estando con mi familia que no me importaría cumplir años todos los días", dice junto a un carrousel de imágenes en las que se la ve celebrando su aniversario con su hermano. "Pizzas + familia+ soplar las velas con mi hermano = el día perfecto", señala.

Kiko Rivera compartía algunas imágenes de su esposa soplando las velas de su tarta de cumpleaños y saludaba a sus seguidores. Como regalo de cumpleaños, Irene le pidió a su marido un viaje. Una escapada muy especial de la que ha ido revelando más detalles. "Es un viaje que quiero hacer yo sola, el camino de Santiago. Estoy como loca por hacerlo, pero yo sola. Además, quiero hacerlo ya. Yo soy así y necesito hacerlo sola. Tengo que planearlo, saber desde dónde voy a salir, dónde me voy a quedar a dormir y demás", explicó a sus fans, señalando que está deseando poner rumbo a este viaje en solitario.

La influencer viajaba hace unos días a Barcelona para presentar una la línea de bolsos de la que es imagen, Misako. Durante la presentación confirmó entonces a Europa Press que no irá a la boda de Isa Pantoja, que se celebrará en septiembre: "La situación no está para que nosotros vayamos, tampoco quiero nombrar mucho ni meterme mucho ahí pero por mi parte seguro que no". En cambio la relación con Anabel Pantoja parece haber mejorado: "Está bien, la relación que tiene con mis niñas, conmingo, sabemos los unos de los otros, también está viviendo en Madrid y en Canarias, un poco descontrol, pero cuando podemos nos vemos y hablamos".

Irene por fortuna ha dejado atrás los malos momentos vividos tras el ictus que sufrió Kiko Rivera y asegura que se encuentra perfecto de salud y se está cuidando: "Está cien por cien recuperado del ictus que le dio. Está poniéndose en forma, se ha apuntado al gimnasio. Un susto grande que ha venido bien, no hay mal que por bien no venga". El hijo de Isabel Pantoja está muy centrado en su trabajo y ha compuesto el himno para los equipos de la Kings League, de Piqué.