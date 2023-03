Clara Chía, de incógnito en la final de la King's League a la que acudió Gerard Piqué con sus hijos

Era un acontecimiento muy especial para Gerard Piqué. El exfutbolista blaugrana hacía entrega de la primera Copa King's League, su gran proyecto como empresario y fundador de esta competición de fútbol 7 desde que se retirase de la competición. El ex de Shakira volvió a pisar el césped del Camp Nou y, en un día tan importante para él, quiso estar acompañado de sus dos hijos, Milan y Sasha, y su novia Clara Chía. A bordo de un helicoptero, el exjugador del Barça aterrizó en los aledaños del estadio en medio de una gran expectación y dando muestras del gran evento que las más de 90.000 personas situadas en las gradas estaban a punto de vivir.

Sus hijos Milan, de diez años, y Sasha, de ocho, saltaron al campo junto a su padre y el más mayor demostró su destreza con el balón mientras Sasha se divertía haciendo travesuras con las serpentinas doradas. La final de esta competición duró siete horas entre la previa, los partidos y las actuaciones musicales de algunos raperos españoles como Skone, Chuty, Gazir y Bnet y artistas argentinos como Lali Expósito y Tiago PZK que amenizaron la tarde.

Sin embargo algunos de los usuarios que se percataron de las caras de cansancio y aburrimiento de los hijos que el exdefensa blaugrana comparte con Shakira después de las largas horas que duró el evento, un momento que se hizo viral en redes, mientras Piqué en cambio no podía ocultar su entusiasmo.

Aunque en un primer momento no vimos a Clara Chía llegar al estadio del F. C. Barcelona junto a Piqué, la joven catalana abandonó el Camp Nou junto al exfutbolista en el mismo coche. Un encuentro que captaron las cámaras a la salida del Camp Nou, pero que ambos trataron de evitar durante la competición por la presencia de los hijos de Piqué y Shakira. La novia del exjugador trató en todo momento de pasar desapercibida, pero sus gafas blancas en el pelo y sus pendientes de aretes, que ha llevado en otras ocasiones, y el hecho de salir sentada en el asiento del copiloto del coche de Piqué parecían no dejar lugar a dudas. Chía trabaja desde hace meses en Kosmos, compañía audiovisual y encargada de organizar este evento deportivo.

Recientemente el catalán quiso claro hace unos días en la situación en la que se encuentra nueve meses después de que se hiciera oficial su ruptura con Shakira. "Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", señaló el exdefensa del Barça quien vive con ilusión su etapa sentimental al lado de su novia Clara Chía. "Sigo haciendo lo que quiero, quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen", reveló sobre cómo ha cambiado su imagen pública en el último año.

El dueño de la empresa Kosmos, en unas declaraciones a El País, reveló que le que "la gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce, el resto no me importa". "Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Al ser preguntado por cómo le ha afectado su mediática separación, se limitó a señalar: "Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. Se trata de protegerlos, ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre", concluyó.

