El renacer de Shakira y la discreción de Piqué: así han cambiado sus vidas dos años después de su mediática separación

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión". Este es el texto con el que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación después de doce años de relación, durante los cuales nacieron sus dos hijos en común, Milan (2013) y Sasha (2015). Tras semanas de rumores cada vez más intensos, el comunicado llegó el 4 de junio de 2022. La confirmación de la ruptura generó un tsunami mediático que se ha extendido prácticamente hasta la actualidad, cuando las vidas de la expareja son opuestas, tal y como detallamos a continuación.

Una nueva vida en la que están a casi 8.000 kilómetros de distancia

La custodia de sus hijos ha sido el punto más conflictivo para la pareja, ya que Shakira quería a toda costa proteger a sus hijos, evitarles los comentarios que estaban escuchando en el colegio sobre su familia y garantizarles una vida tranquila y anónima. Lo logró. A finales de 2022 llegaron a un acuerdo que indicaba que Milan y Sasha dejarían Barcelona, donde nacieron y crecieron, y se mudarían a Miami con su madre. Su padre, que tiene su residencia fijada en Cataluña, podría estar con ellos diez días al mes, así como en los periodos vacacionales que establece el calendario académico de Florida. También acordaron que las vacaciones estivales se dividirían entre ambos.

En la Semana Santa de 2023 todos estos puntos comenzaron a funcionar con la mudanza de la cantante y los niños a Miami, donde parecen estar totalmente integrados. Al otro lado del Atlántico, Shakira ha asegurado sentirse como una madre solera al estar sola allí con ellos y tener que hacer malabares para encajar sus compromisos profesionales sin dejar de lado su prioridad, la familia.

Estos últimos doce meses han dejado constancia de que Milan y Sasha han heredado un gran talento musical y son aficionados a este arte, como mostraban recientemente al participar en un recital de la academia a la que acuden. El mayor toca la batería y escribió dos canciones durante el proceso de separación de sus padres, con piano y letra. Además, ha descubierto el poder sanador de la música y, cuando está triste, compone. "Creo que probablemente será productor, pero está obsesionado con el fútbol", decía orgullosa Shakira, El pequeño está aprendiendo a tocar la guitarra y se maneja con el piano.

Casi dos años con Clara Chía y la opinión de Shakira sobre el amor

Desde su mudanza a Estados Unidos, son muchos los romances que se le han atribuido a Shakira: desde Lewis Hamilton al exjugador de fútbol americano Julian Edelman pasando por el actor Lucien Laviscount (protagonista de Emily in Paris). La cantante no ha confirmado ninguna de estas relaciones, pero la perspectiva que da el paso del tiempo ha hecho que vuelva a estar abierta al amor. "Es mejor confiar que no confiar nunca. Es mejor confiar aunque te traicionen, que no confiar nunca. Merece la pena amar. El amor es la experiencia más increíble que puede vivir un ser humano. Y nadie debería quitarte esa opinión", aseguraba en una reciente entrevista con Apple Music 1.

Piqué mantiene una relación con Clara Chía, con la que fue relacionado por medios internacionales incluso antes de confirmarse su separación. En agosto de 2022, ¡HOLA! publicaba las fotos más esperadas, en las que aparecían juntos por primera vez en la Costa Brava, de camino a la boda de unos amigos. El hecho de ir a este importante acontecimiento fue traducido como la confirmación oficial de un romance que dio mucho que hablar en sus inicios. En plena tormenta mediática se decantaron por la discreción, pero poco a poco fueron comportándose con naturalidad y dando pasos importantes: en enero de 2023 Gerard compartió la primera imagen de los dos y en junio del mismo año llegó con ella de la mano a la boda de su hermano, Marc Piqué.

La retirada de Piqué y las meteóricas cifras de Shakira en uno de los momentos más álgidos de su carrera

Ver cómo se desmoronaba el proyecto familiar por el que apostaba fue muy difícil para Shakira, quien se sumergió en la etapa más oscura de su vida, como ella misma afirmaba. Pero la luz se abrió paso gracias al poyo incondicional de su entorno y a la música, donde encontró una tabla salvavidas. Para ella fue terapéutico crear nuevos temas en los que expresar sus sentimientos y la respuesta del público no pudo ser más positiva, colocándola en las cotas más altas de popularidad. Su tema con Bizarrap (BZRP Music Sessions #53), en el que lanzaba varios mensajes a su ex y a la pareja de este, se convirtió en un himno femenino y batió todos los récords. Esta acogida fue un impulso para crear un nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, y dar la bienvenida a la nueva Shakira

Mientras Shakira se sumergía en un proceso catártico, Piqué dejaba poco a poco atrás la profesión que ha sido su vida. En noviembre de 2022 anunció por sorpresa su retirada y una semana después, en mitad de la temporada, colgó las botas y descartó la posibilidad de irse a otro equipo. Al cerrar este ciclo con el Barça, club que era su casa y en el que llevaba 14 temporadas, sigue vinculado con el mundo deportivo mediante su amplia cartera de negocios, que incluyen también las empresas inmobiliarias. Con Kosmos, la más conocida de sus empresas, tiene un frente legal abierto, ya que acaba de ser imputado por las comisiones de la Supercopa.