Reordenamos las fechas clave de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué

Las últimas declaraciones de Shakira sobre cómo se enteró de la traición de Gerard Piqué han causado un gran impacto. La cantante colombiana ha concedido una entrevista a la revista People en español, tras ser elegida el rostro más bello de 2023, en la que hace balance de su nueva vida después de unos meses muy complicados. En ella relata por primera vez cómo descubrió la infidelidad de su pareja al hablar de su padre, William Mebarak, a quien dedica unas bellas palabras. "Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la Primera Comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada por Gerard Pique mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto", ha confesado la artista. Después de estas impactantes revelaciones reordenamos las fechas clave de la ruptura de Shakira y Piqué.

28 de mayo de 2022. Caída de su padre Wiliam Mebarak

Como ya adelantó ¡HOLA!, William Mebarak tuvo que ser hospitalizado el 28 de mayo tras sufrir una importante caída y ser atendido en una ambulancia en plena calle. Ese mismo día, tal y como detalla la propia intérprete de Te felicito, era la comunión de su hijo mayor Milan, y sus padres ya estaban enterados de la separación de su hija y habían viajado a Barcelona para consolarla, ya que estaba sumida en la tristeza. Todavía la cantante y el futbolista no habían hecho el anuncio oficial, pero la artista estaba sumida en la tristeza no solo por su ruptura sino por el accidente de su padre que hizo que ella sufriera un importante ataque de ansiedad por el que tuvo que ser atendida.

31 de mayo de 2022 Rumores de crisis

El 31 de mayo, cuatro días antes de que remitieran el escrito con el que daban por finalizada su relación, El Periódico informaba que Piqué había vuelto a vivir a su antigua casa, un ático ubicado en la calle Muntaner, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Por tanto, había abandonado el domicilio familiar, ubicado en la localidad de Esplugues de Llobregat, a unos veinte minutos en coche desde la Ciudad Condal, donde vivían Shakira y sus hijos.

01 de junio de 2022 La prensa habla de una infidelidad de Piqué

Planean rumores de crisis entre la pareja por una supuesta infidelidad de Gerard Piqué, tal y como adelanta El periódico de Cataluña. El capitán del Barça y la cantante colombiana estaban atravesando una crisis sentimental y este mismo diario afirma que “el defensa del F. C. Barcelona le habría sido infiel a Shakira". Laura Fa y Lorena Vázquez hablaron de la presunta infidelidad del futbolista en el vídeopodcast 'Mamarazzis' y dieron detalles de la nueva aventura de Piqué. Tal vez sería entonces cuando la autora de Monotonía descubriría la traición y es cuando pudimos ver a Piqué llamando al timbre del domicilio familiar, ya que no tenía llaves.

04 junio de 2022 Anuncian su ruptura

Después de que los rumores de distanciamiento sonaran con insistencia, Shakira y Gerard Piqué anuncian su ruptura después de doce años de amor y dos hijos en común Milan y Sasha. La cantante de Barranquilla y el futbolista del FC Barcelona envian un comunicado para hacer oficial el fin de su relación. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", reza un escrito firmado por la cantante colombiana y el jugador del Barcelona FC. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

El mismo día que confirman la noticia, El Periódico asegura que la posible tercera persona en discordia es “una joven rubia de unos veinte años, que está estudiando y trabaja como azafata de eventos”. Otras informaciones apuntan que esta joven también es camarera y es, a su vez, amiga de la pareja de uno de los mejores amigos del jugador. Presuntamente, Piqué la habría conocido en alguna de sus últimas salidas nocturnas por los locales de ocio de Barcelona.

05 de junio de 2022 La expareja viaja a la República Checa por su hijo

Aparecen las primeras imágenes de la expareja de viaje en Hluboká nad Vltavou, una localidad de la República Checa, para apoyar a su hijo MIlan. Viajaron hasta allí para asistir a un torneo de béisbol en el que participaba su hijo mayor, que forma parte de la selección catalana y quedó cuarto en esta Supercopa, el mayor torneo juvenil de Europa. La expareja animó a su hijo por separado, apenas se dirigieron la palabra y evitaron ser retratados juntos.

26 de junio de 2022 Escapada de la cantante a Cantabria

Shakira es vista haciendo surf en la playa de Oyambre, en Cantabria. La cantante decide poner tierra de por medio y viajar a Santander, el destino de sus últimas vacaciones de verano con Piqué, pero esta vez con sus hijos para alejarse del ruido mediático que está causando su separación.

19 de agosto de 2022. Primer aparición en público de Gerard Piqué y Clara Chía (con beso incluido)

Dos meses y medio después de su ruptura, el defensa del Barça decide dejar de esconderse y se deja ver en público junto a su nuevo amor, una joven de 23 años llamada Clara Chía Martín, en un concierto de Dani Martín en la Cerdanya (Girona). Se trata de una joven estudiante, doce años menor que el futbolista, que al parecer ha trabajado para él organizando eventos en Kosmos Studios, la productora que fundó. La pareja no tiene inconveniente en dar rienda suelta a su amor y se muestran muy cariñosos, fundiéndose en un beso en público.

24 de agosto de 2022 ¡HOLA! publica la foto más esperada de la nueva pareja

¡HOLA! publica las fotos más esperadas de Gerard Piqué con su nueva novia, Clara Chía. Se trata de la prueba irrefutable de que el deportista, de 35 años, había rehecho su vida sentimental junto a una joven, de 23. Juntos, abrazados y de la mano asistieron a la boda de uno de los mejores amigos de Piqué, Albert Pedret, con Anna Tormo, en la Costa Brava.

19 de octubre de 2022 Lanzamiento de 'Monotonía'

Shakira lanza su nueva canción Monotonía, que interpreta junto al cantante puertorriqueño Juan Carlos Ozuna, y todo el mundo se pregunta si la letra que habla sobre una desgarradora ruptura va dirigida al futbolista. No sería la primera vez que habla de su vida a través de la música y vuelca sus sentimientos sobre una canción. Su nuevo single habla de la rutina y el aburrimiento, uno de los problemas que más preocupan a una pareja. "No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", repite una y otra vez en el estribillo.

1 de diciembre de 2022. Acuerdo de separación en los juzgados

A principios del mes de noviembre, Shakira y Piqué llegan a un acuerdo de separación después de una intensa negociación junto a sus representantes legales. La expareja ratifica el 1 de diciembre su acuerdo ante el juez sobre la custodia de sus hijos en el Juzgado de Primera Instancia y de Familia Nº 18 de Barcelona. El pacto acordaba que Shakira podría mudarse con sus hijos a Miami y también establece la libertad del exjugador del Barça para viajar hasta allí y estar con sus hijos diez días al mes o viajar con ellos a España o cualquier otro destino.

12 de enero de 2023. 'Mussic Sessions #53' con dardos a Piqué y Clara Chía

Si su tema Monotonía ya causó un gran revuelo por sus supuestas alusiones a Gerard Piqué, en Music Sessions #53 junto a Bizarrap la artista colombiana dirige continuas alusiones e indirectas a su expareja Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía. A ella se refiere en esta canción a través de varios juegos de palabras cuando dice: "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tú". "Cambiaste un Ferrari por un Twingo" o "un Rolex por un Casio" y "yo valgo por dos de 22" son otros de los dardos que le dedica a su expareja, en referencia a esta joven que trabaja junto al exjugador en la empresa Kosmos.

25 de enero de 2023. Piqué publica su primera foto con Clara Chía

Gerard Piqué publica su primera foto con Clara Chía en sus redes sociales. La nueva pareja ha querido hacer oficial su noviazgo cinco meses de que salieran sus primeras imágenes juntos en el concierto de Dani Martín. Días antes habían sido captados juntos en la Cupra Arena, lugar que alberga la Kings League, competición de la que Piqué es dueño y promotor.

2 de abril de 2023. Shakira abandona Barcelona con sus hijos

La cantante colombiana parte rumbo a Estados Unidos con sus hijos Milan y Sasha y deja atrás definitivamente la ciudad en la que ha esidido diez años junto al futbolista blaugrana. Según el pacto firmado ante el juez la artista tenía vía libre para elegir la fecha exacta de 2023 en la que partiría rumbo a su nuevo destino. Si por la estrella internacional de la música hubiera sido, la mudanza se habría producido a principios de enero. Sin embargo, el delicado estado de salud de su padre provocó que su mudanza se pospusiera hasta el mes de abril.