Piqué ya no se esconde y su nueva novia es una más en su familia, ¿quién es Clara Chía? El jugador asistía al concierto de Dani Martín en compañía de familiares y su actual pareja

Gerard Piqué ha decidido no ocultar por más tiempo el amor que siente por su actual pareja. Así, el futbolista catalán ha asistido con su chica, una joven de 23 años llamada Clara Chía Martí, al concierto que Dani Martín ha celebrado hace unos días con motivo del Summerfest Cerdanya. El jugador blaugrana se ha mostrado en actitud cariñosa con la joven delante de la multitud que no quería perderse el festival, así como ante la presencia de sus familiares y amigos que también decidían acompañar a la pareja, demostrando que la relación de Gerard Piqué y Clara Chía está más que consolidada. Pero, ¿quién es Clara Chía Martí?, ¿cómo conoció Gerard Piqué a su actual pareja? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

