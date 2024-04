Shakira, más clara que nunca sobre su ruptura con Piqué: 'Es una suerte porque me estaba arrastrando hacia abajo' También ha confesado la lección que ha querido enseñar a sus hijos 'es mejor confiar y ser traicionada que no confiar nunca'

Con el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, que se puso a la venta el 22 de marzo, ha nacido una nueva Shakira. A lo largo de las 16 canciones que componen esta propuesta vemos la evolución personal de la cantante: desde el dolor por la ruptura con Gerard Piqué, que la condujo a una de las etapas más oscuras de su vida, a todos los cambios que ha experimentado hasta llegar a la actual versión de sí misma. Ahora está viviendo una nueva etapa en la que ha desvelado que "por primera vez tengo que lidiar con muchas cosas como madre soltera, pero mis hijos son mi gran apoyo. A veces es una suerte no tener un marido, porque me estaba arrastrando hacia abajo".

Shakira ha concedido una entrevista a la revista colombiana Aló, donde ha sido más clara que nunca desvelando que su nuevo álbum no fue intencionado: "Si la vida te da limones, ya sabes, tienes que hacer limonada", ha comenzado explicando para luego relatar que el disco está basado en su dolor: "Intento sacar el máximo partido de las experiencias traumáticas y, ya sabes, intento elaborar mis propias frustraciones como mi ira y desilusión y transformarlos en algo productivo como en creatividad, resistencia y fuerza".

No es la primera vez que la artista de Acróstico confiesa que usa la música "como papel terapéutico, es como ir al psiquiatra. Me ayuda a procesar un montón de emociones y sentimientos, que de otro modo, solo podría fusilar". Pero ha relatado que haber amado "es la lección más valiosa que he aprendido. Es mejor confiar y ser traicionada que no confiar nunca". Una lección que tiene claro que quiere enseñarle a sus hijos: "Trato de enseñarles que hay gente buena a la que vale la pena amar".

Una de las declaraciones que más ha llamado la atención de la estrella internacional es cuando se ha abierto en canal y ha detallado cómo compaginó su carrera profesional con su vida personal durante los diez años que vivió en Barcelona: "Era una relación odio con la música porque cuando tenía que ir al estudio, sentía que dejaba a mi familia desatendida y eso me provoco que no disfrutara de ella. Me sentía culpable y desgarrada".

Una situación que asegura que no vive a día de hoy porque "ahora es muy diferente". Ha explicado que en la actualidad es más fácil porque a pesar de estar a cargo "de dos bebés que dependen de mí por ser madre soltera y no tener un marido en casa para ayudar de cualquier cosa. Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque me estaba arrastrando hacia abajo". Unas duras palabras que ha zanjado asegurando que ahora "tengo ganas de trabajar, de escribir canciones y de hacer música. Una necesidad compulsiva que no sentía antes".

Desde que se hizo pública la ruptura de la cantante con el exfutbolista del F.C Barcelona el 4 de junio de 2022, el estudio de grabación ha sido el mejor refugio de la vocalista, que está de lo más feliz después de haber tomado las riendas de su carrera profesional tras siete años sin sacar un nuevo disco porque estaba centrada en su papel de novia y madre: "A veces está bien llorar y a veces está bien afrontar las pérdidas. Tienes que hacerte fuerte porque la vida está llena de pérdidas. Lo importante es que aprendamos a expresar lo que sentimos, porque si no lo hacemos, el cuerpo empieza a hablar".

En el citado medio de comunicación, la intérprete de Barranquilla también ha revelado que nunca le ocultó sus sentimientos a sus hijos, Milan y Sasha: "Ellos saben más de lo que creemos y pueden darse cuenta cuando un adulto les está mintiendo. Si quieren la verdad y no se la das, inventan su propia versión y es cuando las cosas se complican. Hay que ser valientes para hablar con ellos y abrir una converación donde ellos también puedan dar su opinión".

Hay que recordar que los niños, con los que se trasladó a Miami en abril de 2023, participaron en el videoclip de Acróstico, un single muy tierno en el que habla del amor incondicional de la familia y que sus niños "sabían que era para ellos". También ha manifestado que su hijo mayor "escribió dos canciones durante el proceso de separación con piano y letra. Cada vez que se siente deprimido va al piano y escribe música". El pequeño es todo un orgullo para su madre que confiesa que "creo que va a ser productor aunque ahora está más obsesionado con el fútbol".

