Shakira desata la locura en Nueva York: así lo ha vivido la cantante

Asegura Shakira, en el título de su nuevo álbum, que Las mujeres ya no lloran, y lo cierto es que la artista colombiana no tiene ahora mismo tiempo para derramar ni una sola lágrima, sino más bien para saborear su éxito. El disco, que salió a la venta el pasado 22 de marzo y es su primer trabajo en siete años, está teniendo muy buena acogida y ella, inmersa en la promoción de su disco, reitera en cada una de sus entrevistas lo agradecida que se siente con los fans, un apoyo importantísimo para ella. La cantante ha viajado a Nueva York para visitar The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, y su llegada a la Gran Manzana ha causado una pequeña revolución. Tal y como se puede ver en los vídeos que la propia Shakira ha compartido desde Times Square -adornada con una enorme foto de la artista-, la cantante sembró el caos al bajar el coche, y es que todo el mundo quería una foto, un autógrafo o simplemente una palabra de una de la estrella.

