La actuación sorpresa de Shakira con Bizarrap en Coachella, en la que anuncia su nueva gira mundial

Shakira lo ha vuelto a hacer. Ha acaparado todas las miradas con su estelar aparición sorpresa en el Coachella 2024. Durante la actuación de Bizarrap, la cantante ha aparecido en el escenario — con un impresionante look de color naranja y rojo simulando el fuego — para unirse al tema de La Fuerte. Un instante en el que todos los presentes han comenzado a gritar su nombre sin poder contener la emoción. Después de este tema, como no podía ser de otra forma, ha cantado la ya famosa Music Sessions, Vol. 53, que lanzó junto al productor a quien ha dedicado unas palabras: "Biza, tú eres mi parce, mi coleguis".

Pero eso no ha sido todo, porque tras una impresionante intervención, la cantante de Barranquilla ha realizado un importantísimo anuncio: ¡se va de gira!. Antes de abandonar el escenario, ha mantenido una conversación con Bizarrap en la que ha aprovechado para contar que después de seis años va a embarcarse en Las mujeres ya no lloran World Tour. "Tengo algo que compartir... ¡Biza, me voy de tour finalmente! Empezaré aquí, en noviembre en esta ciudad, ¡No puedo esperar!", ha desvelado ante la sorpresa de todos los presentes en el festival. Todos los detalles en el vídeo.

