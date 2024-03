Shakira nos deja 5 claves sobre su nueva vida en su disco 'Las mujeres ya no lloran'

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. El grito que dio Shakira en la Music sessions vol. 53 con Bizarrap se ha convertido en una de las frases bandera del empoderamiento femenino tras una ruptura. Son además las palabras que ha utilizado la colombiana para titular su nuevo disco, un trabajo que marca no solo su vuelta a los escenarios tras más de un lustro, sino que refleja el inicio de una nueva etapa en su vida. Te contamos todos los detalles de Las mujeres ya no lloran, este catartico disco con el que deja atrás para siempre su historia de amor con Gerard Piqué. Además te contamos la terapia que ha supuesto su proceso de creación, el importante papel que tienen sus hijos, quienes colaboran en esta propuesta, además de diversos artistas que también la acompañan en este viaje como Cardi B (en el single Puntería) y las claves que ella misma ha dado en Apple Music 1 para conocer a la nueva Shakira que ha nacido.

La lección que ha aprendido de su separación y su nueva vida como 'madre soltera'

La música tiene un poder sanador para Shakira, que ha transformado su dolor personal en canciones tal y como ha contado a Zane Lowe en Apple Music 1. "Intento sacar el máximo partido de esas experiencias traumáticas y, de alguna manera, sublimar muchos deseos y elaborar mis propias frustraciones, mi ira, mis sentimientos de ruptura y transformarlos en algo productivo, en creatividad, en resistencia y fuerza. Me curo a través de esta música, y todavía me estoy curando [...] Yo digo que cuando escribo música es como ir al terapeuta, pero más barato. Y te ayuda a ejercitar muchas emociones y sentimientos intensos que, de otro modo, simplemente se fosilizarían", ha relatado.

De los cambios personales que ha atravesado la artista en los últimos dos años ha sacado una importante lección: "Es mejor confiar que no confiar nunca. Es mejor confiar aunque te traicionen, que no confiar nunca. Porque, intento enseñar a mis hijos que hay mucha más gente buena en el mundo y merece la pena. Merece la pena amar. El amor es la experiencia más increíble que puede vivir un ser humano. Y nadie debería quitarte esa opinión. Creo que hay muchas cosas buenas en la gente, hay muchísimo, y no importan las experiencias de mierda que pases en la vida, tienes mucho más que esperar siempre".

Su experiencia también la ha llevado a valorar mucho más la amistad y no olvida el apoyo incondicional que le han dado durante sus horas más bajas. "Siempre he valorado la familia y tener pareja. Siempre he estado en pareja. Pero cuando eso se acabó, cuando perdí a mis hijos y cuando tuve que enfrentarme a los momentos más oscuros y duros de mi vida, los amigos estaban ahí y me mantuvieron unida. Los que lo hicieron realmente me mostraron el verdadero significado de la vida. Puede que no envejezca con una pareja, pero envejeceré rodeada de buenos amigos", ha dicho orgullosa. Eso sí, asegura que "experimentar el amor plenamente con todos sus picos y valles es esencial para la vida humana".

La participación de Milan y Sasha en su nuevo disco

Milan y Sasha son el eje de su vida, que desde hace un año se desarrolla en Miami. Shakira está completamente volcada en ellos y hace malabares para cumplir con sus compromisos profesionales y a la vez estar presente en el día a día de los pequeños. "Es la primera vez que tengo realmente que hacer frente a tanto como madre soltera. Por lo tanto, es un reto. Pero son geniales. Ellos entienden lo importante que es para mí hacer música, lo importante que es seguir siendo productiva, sentirte relevante en la sociedad, encontrar tu propio lugar en la comunidad. Y son realmente geniales entendiendo eso y apoyándome", le ha confesado a Lowe.

A lo largo de su carrera, Shakira ha cantado con decenas de compañeros, desde Alejandro Sanz a Prince Roye, y en este trabajo se vuelve a rodear de los artistas más actuales como Cardi B, Bizarrap y Rauw Alejandro. En este nuevo trabajo hace además la colaboración más especial de su trayectoria al contar con el talento de sus niños. Milan y Sasha forman parte de Acróstico, tema que la artista creó después de darse cuenta de que no podía seguir protegiendolos de la realidad. "Quieren la verdad, porque si no les dices la verdad, se inventan su propia versión de la realidad. Y sus interpretaciones pueden ser completamente erróneas y confusas, y entonces es cuando las cosas se complican realmente para ellos. Pero tienes que ser lo suficientemente valiente como para hablar con ellos, para entender cómo perciben la realidad y entablar una conversación, un diálogo en el que ellos también puedan dar su opinión y aceptar su propia vulnerabilidad", ha resaltado.

Milan y Sasha han crecido rodeados de música, por la que sienten un gran interés. "A veces tocamos juntos. Sasha está aprendiendo a tocar la guitarra y Milan es un baterista genial, así que él toca la batería, Sasha la guitarra, yo canto y tocamos en casa". Además ,el mayor ha encontrado también en las canciones la manera perfecta de hablar de sus sentimientos y Shakira no descarta que en el futuro forme parte de la industria: "Escribió dos hermosas canciones durante todo el proceso de separación, dos canciones con piano y letra. Y cada vez que se siente un poco deprimido, va al piano y escribe música. Esa es también su catarsis, su terapia. Creo que probablemente será productor, pero está obsesionado con el fútbol".

¿Cuándo se pone a la venta el nuevo disco?

El trabajo sale a la venta el viernes 22 de marzo con cuatro portadas distintas con los nombres de diferentes piedras preciosas. Están la Ruby Edition, Sapphire Edition, Emerald Edition y Diamond Edition (edición rubí, zafiro, esmeralda y diamante). Cada una presenta un atributo: la esmeralda: confianza; el rubí: la pasión, el zafiro: la vulnerabilidad, y el diamante: la fuerza y la resiliencia.

Este duodécimo álbum de la artista incluye 8 nuevas canciones y 7 éxitos mundiales como Te felicito con Rauw Alejandro, Monotonía con Ozuna, TQG con Karol G, Acróstico y la sesión con Bizarrap, claro.

Cardi B y un atractivo actor como parejas de videoclip

Con una sensual sesión fotográfica de Nicholas Gerardin en la que está acompañada por el actor franco británico, Lucien Leon Laviscount, Shakira presenta otro de sus singles, Puntería. Shakira y Cardi B se convierten en mitológicas amazonas para protagonizar un videoclip en el que derrochan fuerza y sensualidad. Siguen así la línea de empoderamiento que impregna todo el disco. Las intérpretes explicaron que el single nació en París, donde ambas coincidieron en el front row del desfile de Fendi. "Tienes estilo para llamar mi atención / Me tiras dardos, van directo al corazón" dice la letra. En el vídeo Lucien Laviscount interpreta a un atractivo centauro, alejado de su personaje de Emily in Paris pero que seguro va a conquistar igual a los fans.

¿Qué estilo tienen las canciones?

El trabajo de la colombiana es una mezcla emocional de sonidos estridentes y vulnerables, que oscila entre pop, EDM, rap, reggaetón y balada. "La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia" ha dicho la colombiana.

La lista de canciones, que incluye varias colaboraciones, es la siguiente:

Puntería ft. Cardi B

La Fuerte ft. Bizarrap

Tiempo Sin Verte

Cohete ft. Rauw Alejandro

(Entre Paréntesis) ft. Grupo Frontera

Cómo Dónde y Cuándo

Nassau

Última

Te Felicito ft. Rauw Alejandro

Monotonía ft. Ozuna

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

TQG ft. Karol G

Acróstico ft. Milan y Sasha

Copa Vacía ft. Manuel Turizo

El Jefe ft. Fuerza Regida

Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)

Puntería (Vinyl Version)

¿Qué temas trata?

Las canciones que ya se conocen están inspiradas en el deterioro de su relación con Gerard Piqué y en su ruptura. Además incluye la que compuso inspirándose en sus hijos, en la que participan los niños, y otra en la que se despide para siempre del exfutbolista. El resto de temas, del que por ahora solo han transcendido pinceladas, parece que también hablan de amor o desamor, depende del título. En muchas de estas composiciones se ha adivinado la referencia a los momentos personales que ha vivido, aunque ella no ha reconocido si todas están inspiradas en experiencias reales.

Así son las letras de sus canciones

Lo poco que se sabe de los nuevos singles de Shakira ha emocionado a sus seguidores. Apenas se conocen unas frases con las que la colombiana ha conquistado ya a quienes la siguen incondicionalmente. Repasamos algunos de los temas de los que ya se conocen algunas notas.

Nassau es una canción afrobeat con la que se ha especulado sobre si la colombiana tiene el corazón de nuevo ocupado. "Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado". En los últimos meses se han apuntado diversos nombres como sus posibles ilusiones: Lewis Hamilton, Julian Edelman y Jimmy Butler han sido señalados.

También se ha dicho que Piqué es el destinatario de otro de sus temas, La fuerte, en el que la artista, que vuelve a colaborar con Bizarrap, habla de una separación y convierte el enfado en tristeza y el rencor en añoranza. "Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa qué, si ya me lo sé. No te olvido por más que aparente, que aparente". En este single se habla también de nostalgia por el amor que se fue. "De haber sabido que iba a ser la última vez / Te hubiera gozado más, pero no te aproveché / Y por creer que no tenías caducidad / Guardé besos pa' despué', con las ganas me quedé".

Cómo dónde cuándo la define como "un proyecto realista, pero también optimista". "Entre la rutina y el estrés / La vida es una perra / Ya lo sé / Pero por cada flor marchita / Una siempre vuelve a nacer". Una canción que mira al futuro con ganas de experiencias nuevas, un renacer.

Entre paréntesis canta también una historia de desamor. En la canción, en la que colabora con el grupo Frontera, Shakira canta: "Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más / ya no hace falta que aparentes si pusiste el final entre paréntesis / esto ya no da más". Otros versos del tema dicen: "Dime qué te pasó por qué te noto fría / Tus besos ya no saben a lo que sabían / Sigues durmiendo en mi cama pero la siento vacía / Se nota cuando se quiere pero cuando no se nota más".

Última es un tema que incluyó en el último momento en el trabajo y ella ya ha dicho que será la última vez que dedique una canción a su expareja, a quien se ha referido como Voldemort para evitar decir su nombre. "Se nos perdió el amor a mitad de camino / cómo es que te cansaste de algo tan genuino / no trates de convencerme, te lo pido / que ya está decidido, nos queda lo aprendido".

La banda sonora de una nueva vida

La publicación de este disco coincide con una nueva etapa en la vida de Shakira. Después de terminar su relación con Piqué se mudó a Miami con sus hijos y su familia para empezar de cero. En la ciudad americana ha recuperado sus amistades, sus relaciones con otros nombres de la industria musical y su inspiración. Volcada en sus hijos Milan y Sasha, en sus padres, que son ya muy mayores, y en su carrera, Shakira arranca su andadura dispuesta a reconquistar el trono de la música, que la espera con los brazos abiertos. La expectación por escuchar el álbum completo es, así, máxima.

Shakira, en concierto

El siguiente paso con el que poner la guinda a este recorrido en el que a golpe de canción convirtió sus lágrimas en diamantes solo puede ser una gira mundial. Aún no hay detalles sobre el esperado tour, pero hace unos meses ya aventuró en una entrevista en Billboard: "Creo que mi nueva gira será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada". Según han contado fuentes de su entorno su intención es que incluya cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid en junio de 2025. Por ahora no hay ningún anuncio.

Su anterior trabajo en 2017

Ha tardado la colombiana 7 años en volverse a meter en un estudio. El Dorado, que se publicó en 2017, pasó cinco semanas en el número 1 de la lista Top latin albums de Billboard incluyó canciones como Chantaje con Maluma, La bicicleta con Carlos Vives y Deja vu con Prince Royce. A lo largo de su carrera, la colombiana ha colocado ocho álbumes en el top 10 de Top Latin Albums, seis de los cuales alcanzaron el número 1, entre ellos ¿Dónde Están Los Ladrones? (1998), Fijación Oral: Vol. 1 (2005) y Sale El Sol (2010).