Así es la canción con la que Shakira se despide para siempre de Piqué

Quedan apenas unas horas para que llegue a las estanterías el nuevo disco de Shakira y cada pincelada se convierte en lo más comentado en cuestión de segundos. Este es un álbum que la colombiana ha escrito a modo de catarsis, ella misma lo ha explicado, por lo que cada uno de los temas se analiza con lupa para descubrir el significado que los conecta con su vida. Amor y desamor son las dos grandes cuestiones que trata la intérprete que de nuevo ha vuelto a compartir las frases de Última, una de las canciones con las que cierra definitivamente su relación con Piqué, como ella misma ha dicho.

"Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: 'No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo'. Es la última canción que planeo escribir sobre ya sabes quién y que no debería tener nombre: Voldemort", dijo en New York Times. En sus perfiles ha compartido algunos detalles sobre la balada que claramente está dirigida a su expareja, aunque no diga su nombre, pues trata de la despedida en una relación. "A buen entendedor…" escribe en la presentación haciendo alusión al refrán de que "A buen entendedor pocas palabras bastan".

La balada dice lo siguiente: "Se nos perdió el amor a mitad de camino / cómo es que te cansaste de algo tan genuino / no trates de convencerme, te lo pido / que ya está decidido, nos queda lo aprendido". Palabras de adiós, pero también con las que la colombiana muestra que ha sacado enseñanzas de su experiencia. "La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia" dijo ella misma cuando presentó este trabajo. La letra completa es esta:

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora

He decidido estar sola

(Coro) Se me perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convеncerme, te lo pido

Quе ya está decidido, nos queda lo aprendido

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora

Debo aprender a estar sola

(Coro) Se nos perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido, nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido, nos queda lo aprendido

Las mujeres ya no lloran es el disco número 12 de la colombiana, que llega después de 7 años de silencio rodeado de una gran expectación. Además de incluir los temas que ya popularizó la artista en medio del revuelo generado por su ruptura con el exfutbolista del Barça, tiene canciones inéditas que de nuevo parecen dar una pista acerca de la nueva vida e ilusiones que tiene la intérprete. Parece además zanjar definitivamente su ruptura con Piqué (se hizo pública el 4 de junio de 2022) de la que ha hablado además recientemente para desmentir algunas de las especulaciones que la rodearon.

Se dijo que la artista de Loba se enteró de la supuesta infidelidad de Piqué con Clara Chía después de que ella regresara a casa de un viaje y notara que faltaba parte de su mermelada, que no le gusta ni a su pareja ni a los niños. Esto le hizo creer que alguien más había estado en su casa en su ausencia como se señaló. Al preguntarle por esta cuestión en la entrevista, Shakira parecía no saber de qué le estaban hablando y negó ese rumor. "No es cierto" dijo.

