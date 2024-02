Shakira desvela una de las grandes incógnitas de su disco que incluye nueva colaboración con Bizarrap

Shakira se encuentra en plena cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo disco, un álbum muy esperado que llega después de un año en el que no ha dejado de encadenar un hit tras otro. La ola que comenzó a surfear con el éxito de la sesión con Bizarrap no parece tener fin y la cantante colombiana se mantiene en la cresta con varios retos por delante. El primero verá la luz en tres semanas cuando salga a la venta Las mujeres ya no lloran, el título bajo el que se engloban 16 canciones cuya lista ya ha desvelado.

"Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las Mujeres Ya No Lloran (algunos de ustedes ya sabían, ¡otros aún no!) ¡Solo faltan 3 semanas!", ha escrito ilusionada Shakira junto a varias imágenes en las que deja a ver los títulos que componen el álbum, que incluye cuatro temas inéditos en solitario, nuevas colaboraciones con Bizarrap, Rauw Alejandro, Grupo Frontera y Cardi B, y sus grandes éxitos del año pasado:

1. Puntería con Cardi B

2. La Fuerte con Bizarrap

3. Tiempo sin verte

4. Cohete con Raw Alejandro

5. (Entre paréntesis) con Grupo Frontera

6. Cómo, dónde y cuándo

7. Nassau

8. La última

9. Te felicito con Rauw Alejandro

10. Monotonía con Ozuna

11. BZRP Music Session Vol. 53

12. TQG con Karol G

13. Acróstico con Milan y Sasha

14. Copa Vacía con Manuel Turizo

15. El jefe con Fuerza Régida

16. BZRP Music Session Vol. 53 (remix)

El lanzamiento de este disco al que ha titulado haciendo honor al verso de la canción con Bizarrap que se ha convertido en himno se hará simultáneamente en vinilo y digital en cuatro ediciones diferentes: Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Tal y como ella misma ha explicado, cada una presenta un atributo. La esmeralda: confianza; el rubí: la pasión, el zafiro: la vulnerabilidad, y el diamante: la fuerza y la resiliencia.

Nueva gira a la vista

El siguiente paso con el que poner la guinda a este recorrido en el a golpe de canción convirtió sus lágrimas en diamantes solo puede ser una gira mundial. Aun no hay detalles sobre el esperado tour, pero hace unos meses ya aventuró en una entrevista en Billboard: "Creo que mi nueva gira será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada". Según han contado fuentes de su entorno a El Mundo, será en marzo cuando se anuncie y su intención es que incluya cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid en junio de 2025.

Shakira posee el título de la artista latina femenina que más ha vendido en la historia, con una trayectoria de décadas siendo pionera y seis grandes giras a sus espaldas. Además, ha seguido consolidando su estatus legendario en el último año debido al triunfo arrollador de sus últimos lanzamientos. Habrá que esperar al próximo 22 de marzo para descubrir al fin cómo suena el nuevo disco que, sin duda alguna, dará mucho que hablar. Como todo lo que está haciendo Shakira en esta nueva era de su carrera.