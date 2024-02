Las fotos de Shakira que han emocionado a sus fans

Ya lo dijo la propia Shakira en ¡HOLA! hace unos meses: "Estoy cerrando un álbum que me tiene entusiasmada. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años. Es un trabajo muy personal y estoy feliz". Las nuevas canciones de la cantante colombiana podremos escucharlas a partir del próximo 22 de marzo, que será cuando salga publicado su disco 'Las mujeres no lloran'. Ha empezado la cuenta atrás y sus fans está totalmente desatados, más aún después de ver las últimas imágenes que ha compartido en sus cuenta oficial.

Empieza la cuenta atrás

"Trabajando duro. ¡Preparándonos para el lanzamiento del álbum!", ha escrito Shakira junto a estas fotos en las que la vemos preparando un nuevo espectáculo. La cantante de éxitos como TQG, Acróstico, Copa Vacía o El Jefe, aparece en un local junto a dos bailarinas, dándoles algunas indicaciones y haciendo varios pasos de baile.

Es Shakira en toda su esencia, sin una gota de maquillaje, con su melena rizada natural, vestida con una camiseta básica, pantalones tipo cargo y zapatillas con una plataforma XXL. Parece que, aunque todavía queda un mes para que salga el disco, la artista de Barranquilla ha empezado a preparar las coreografías que hará en sus shows. Y es que hay que recordar que después del lanzamiento de 'Las mujeres no lloran' vendrá una gira mundial. "La más extensa e importante de toda mi carrera", dijo en las páginas de ¡HOLA!.

¡La loba ha vuelto!

Como decíamos, las imágenes han causado furor entre sus más de 90,5 millones de seguidores. "Me muerooooo", "Se viene en disco del año", "Contando los días", "¡La loba ha vuelto!", "Ella siempre tan fabulosa", "Voy a empezar a ahorrar para ir a tus conciertos", "Te amamos Shaki, estás más empoderada que nunca y brillas con luz propia", "¡La armadura en el suelo!" o "Esta mujer viene con todo", son algunos de los comentarios que pueden leerse en el post que ha conseguido superar los 483.000 'me gusta' en pocas horas.

La portada de su nuevo disco

'Las mujeres ya no lloran' (Women no longer cry) es su primer disco en siete años. Incluirá 16 canciones (8 nuevas y un remix además de los 7 sencillos lanzados previamente). "Mi nuevo álbum no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", confesó Shakira hace unos días.

Además, el álbum saldrá publicado con cuatro ediciones distintas: "Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda: confianza; el rubí: la pasión, el zafiro: la vulnerabilidad, y el diamante: la fuerza y la resiliencia", explicó sobre el importante significado que tienen para ella las cuatro imágenes que ha elegido para su disco.