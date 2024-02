Quién es Julian Edelman, el exjugador de fútbol americano y amigo de Shakira del que todo el mundo habla

La gran fiesta que Shakira organizó el pasado fin de semana por sus 47 años dejó numerosas anécdotas, bailes y reencuentros. Para celebrar su nueva vuelta al sol, la primera que pasa de nuevo viviendo en Miami y marcada por la calma tras su complicado proceso de separación de Gerard Piqué, la cantante se rodeó de compañeros y amigos como Prince Royce y Julian Edelman. La imagen que ha compartido con este último durante el cumpleaños, en el que también se fotografió con el resto de asistentes, ha disparado los rumores sobre un posible romance entre ellos. Te contamos todo sobre el exjugador de fútbol americano.

Julian Edelman tiene 37 años y nació en California. Es muy conocido en Estados Unidos por ser una gran estrella de la National Football League (NFL). Comenzó a demostrar su talento durante la etapa escolar, afianzó su potencial deportivo mientras estudiaba Gestión Empresarial en la Universidad Estatal de Kent y desde ahí dio el gran paso de fichar en 2009 por los New England Patriots, equipo con sede en Massachusetts​ que destaca como uno de los más laureados de la competición. En 2021 se retiró de la competición pero sigue muy de cerca los partidos y ha alabado públicamente el impacto que Taylor Swift está dando a este deporte por su relacion con Travis Kelce.

En el terreno personal, Edelman es padre de una niña de siete años llamada Lily que es su absoluta prioridad. "Mi bichito Lily cumple hoy 7 años. Verte crecer y convertirte en una persona divertida, amable, cariñosa y compasiva ha sido la alegría de mi vida. Te quiero pequeña, ¡feliz cumpleaños!", dijo el 30 de noviembre. La niña nació fruto de su romance con la modelo sueca Ella Rose, con la que rompió durante el embarazo. La maniquí protagoniza el videoclip de Karate, tema de R3hab, y se enamoró de California al estudiar un semestre en este destino que ahora es su hogar.

Convertirse en padre fue para el deportista "un desafío enorme". Tanto su profesión como la de la madre de su niña son muy exigentes y le preocupaba no tener tiempo y energía suficiente para darle a Lily. "Hay una línea muy fina. Tienes tu oficio y trabajas para ser lo mejor que puedes ser, algo en lo que has estado trabajando toda tu vida desde que tenías 8 años, y de repente tus prioridades cambian. Ya no vives para ti, ahora vives para tu pequeña", dijo en Haute Living. Tras su retirada puede dedicarse por completo a la pequeña, quien recientemente le ha hecho una pulsera que significa que son los mejores amigos. Juntos han ido también a uno de los conciertos de la gira mundial de Taylor Swift.

Su carrera deportiva le ha dado grandes satisfacciones, pero sobre todo buenas amistades. Una de las personas más importantes para Edelman es Tom Brady, con el que ha ganado tres Super Bowls. Comenzaron siendo su compañero en los New England Patriots y se han convertido en buenos amigos que comparten consejos relativos a todos los ámbitos de sus vidas. "Nunca dejaste que nadie te definiera como persona o jugador", le dijo el ex de Gisele Bündchen en 2021, cuando Julian anunció su retirada. En ese texto, además, dejó patente que su amigo es uno más de la familia ya que al seleccionar las fotos que ilustrarían su publicación su hija Vivi hizo un simpático comentario: "Papi, dile a Julian que se corte la barba, no me gusta".