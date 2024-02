Shakira convierte sus lágrimas en diamantes: analizamos el importante significado de su nuevo disco

Ya lo dijo Shakira hace tiempo: "La música es mi manera de sanar y canalizar mis emociones". Y eso es lo que ha hecho. Desde su mediática ruptura con Gerard Piqué, la artista colombiana se refugió en la música y creó un éxito tras otro: desde Te felicito a Monotonía, pasando por TQG, Acróstico, Copa Vacía y El Jefe, hasta su canción 'bomba', Music Sessions, Vol. 53, con la que batió todos los récords junto a Bizarrap y que incluía la frase que ya se ha convertido en un himno: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Ahora, la "vengaza" de Shakira ha culminado con la creación de su nuevo disco, que saldrá a la venta el próximo 22 de marzo.

Vuelve por la puerta grande

Shakira no podría haber elegido otro título: 'Las mujeres ya no lloran'. Y es que el álbum incluye esos siete temas con los que la artista colombiana ha demostrado que se puede sacar mucha rentabilidad al desamor. Además de arrasar en las listas de éxitos de muchos países y recibir un sinfín de premios, la artista ha hecho una fortuna de dinero con sus últimas canciones. Su patrimonio es una prueba irrefutable ello, llegando a superar los 300 millones de euros.

"'Las mujeres ya no lloran' (Women no longer cry). Mi nuevo álbum, llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", es el mensaje que ha publicado en sus redes sociales junto a todas estas imágenes.

Una imagen vale más que mil palabras

"Es mi primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital. 4 portadas y 16 tracks. Durante meses trabajamos con Jaume de Laiguana en estas cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda: confianza; el rubí: la pasión, el zafiro: la vulnerabilidad, y el diamante: la fuerza y la resiliencia", dice Shakira explicando el importante significado que tienen para ella las cuatro portadas que ha elegido para su disco.

Especialmente en la edición 'diamante', vemos un primer plano de la artista de Barranquilla en la que sale guapísima y muy maquillada con su característica melena rubia. Pero lo más significativo es que aparece llorando lágrimas que se terminan convirtiendo en diamantes. Y lo cierto es que no podía haber reflejado mejor lo que le pasó. Después de su difícil ruptura, la cantante decidió dejar de llorar para ponerse a facturar y convertir en éxito todo lo que tocaba. Esos diamantes con forma de lágrima son su mayor logro, y así ha querido plasmarlo en su nuevo disco.

¿Dónde se comprar el nuevo disco de Shakira?

'Las mujeres ya no lloran' es su primer álbum en siete años. Incluirá 16 canciones (8 nuevas y un remix además de los 7 sencillos lanzados previamente). Desde su discográfica, Sony Music, aseguran que este disco es: "Un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos".

"España tendrá en los próximos días disponible las distintas ediciones físicas. La edición Zafiro se ofrecerá exclusivamente en Amazon, mientras que la edición Rubí estará disponible en El Corte Inglés, Fnac y SmfStore. Los fans podrán encontrar la edición Esmeralda exclusivamente en Shakira.com, y la edición Diamante estará disponible en todas las tienda", informan.

Su mejor momento

Shakira posee el título de la artista latina femenina que más ha vendido en la historia, con una trayectoria de décadas de ser pionera y hacer éxitos, pero ha seguido consolidando su estatus legendario en el último año debido al triunfo arrollador de sus últimos lanzamientos. Habrá que esperar al próximo 22 de marzo para descubrir los "secretos" de este nuevo disco que, sin duda alguna, dará mucho que hablar. Como todo lo que está haciendo Shakira en esta nueva era de su carrera.