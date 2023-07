De sus sueños a la responsabilidad de ser un icono mundial: Shakira se sincera en una emotiva entrevista

Está feliz y exultante. Shakira brilla con luz propia y cada paso que da genera una expectación mayúscula, algo que ha vuelto a evidenciar con su último lanzamiento musical junto a Manuel Turizo, Copa vacía. Un nuevo single que llega tras el éxito de Acróstico y que se suma a su larga lista de hits en cuyo videoclip se convierte en una seductora sirena protagonista de una historia de desamor. Precisamente con motivo de la promoción de la canción, la artista de Barranquilla ha concedido una entrevista exclusiva en la que se ha sincerado sobre su faceta profesional, su lado más solidario, sus planes de futuro y la nueva vida que ha comenzado en Miami junto a sus niños, Milan, de 11 años, y Sasha, de 9.

Conoce a Alejandra Espinoza, la presentadora que ha conseguido la esperada entrevista de Shakira

Con una enorme sonrisa dibujada en su rostro, radiante y haciendo gala del gran sentido del humor que le caracteriza, Shakira ha recibido en París a la presentadora mexicana Alejandra Espinoza, a quien ha mostrado su lado más cercano. Juntas han compartido una distendida charla cara a cara en el interior de una habitación de hotel en la que la expareja de Gerard Piqué, de 46 años, se ha sentido tan cómoda que se ha lanzado a hablar de sus planes y sus sueños, ahora que ha iniciado un nuevo capítulo vital en la ciudad de Florida.

Inmersa por completo en su rol de orgullosa madre y en su trabajo, ha hablado en esta entrevista para Primer Impacto, de Univisión, de las últimas alegrías que ha vivido, muchas de ellas, oportunidades que no había tenido hasta la fecha. "Me invitaron a un par de desfiles en la Semana de la Alta Costura aquí, en París. Es la primera vez que vengo a Fashion Week, así que ha sido toda una experiencia", ha confesado con emoción a su interlocutora, a quien ha hablado con mucho cariño de su paso por los desfiles de Viktor & Rolf y Fendi, algo que considera "increíble": "Me ha impresionado muchísimo la cantidad de trabajo que se tiene que dedicar e invertir para lograr los impresionantes diseños", ha agregado.

Pero además de estos logros, a los que se suma el premio Mujer del Año 2023 y que dos de sus canciones ocupan el podio de la lista de música latina más escuchada de este año, Shakira ha querido poner sobre la mesa las aspiraciones que tiene por delante. Aunque los últimos meses no han sido fáciles para la talentosa colombiana, ha sabido reinventarse y fortalecerse a través de sus dos mayores inclinaciones: la música y su labor social, que impulsa a través de su organización, la Fundación Pies Descalzos. Desde ahí lucha por impulsar la igualdad de oportunidades a jóvenes, a quienes busca dar una buena educación. "Mi sueño es poder seguir creciendo y hacer muchas más escuelas, conseguir más recursos, tanto del gobierno como del sector privado, y que cada día más gente entienda que la educación es ese agente de cambio. Es lo que puede transformar las vidas de muchísimas familias", ha dicho.

Orgullosa de ver "con mis propios ojos" cómo su fundación ha "transformado vidas", Shakira ha demostrado lo feliz que le hace potenciar su lado más altruista, una dimensión por la que será reconocida como Agente de Cambio en la vigésima edición de los Premios Juventud el próximo 20 de julio. Inspiración y empoderamiento es lo que transmite la signataria de Monotonía, que ha reconocido que ser una referencia y un icono para millones de personas es "una responsabilidad" que siente como un deber y como su destino al mismo tiempo: "Es algo de lo que no me puedo escapar y no me puedo evadir. Creo que cualquier persona que es pública ya tiene una influencia sobre los demás y hay que ser el doble de cuidadoso cuando sabes que hay gente que te sigue o te imita".

Shakira da un giro a su estilo como invitada de lujo en los 'front rows' más exclusivos