Shakira cuenta por primera vez cómo se enteró de que 'había sido traicionada' por Piqué

En estos meses, la vida de Shakira ha cambiado mucho. Tras separarse de Gerard Piqué, la cantante colombiana, de 46 años, decidió poner tierra de por medio y marcharse a Miami con sus hijos, Milan y Sasha, para empezar a construir un nuevo hogar. Ese es ahora su principal objetivo, tal y como ella misma ha contado, para ofrecerles una estabilidad. "Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido", asegura.

La artista ha concedido una sincera entrevista a People en español al ocupar el primer puesto en su lista de "Los 50 más bellos" del 2023. Ha hablado del momento en el que se encuentra actualmente, de sus hijos y de cómo la música se ha convertido en su mejor medicina en estos meses tan complicados. Además, Shakira también ha dedicado unas preciosas palabras a su padre, William Mebarak, a quien define como "mi mejor amigo".

"Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto", ha confesado.

La intérprete de Copa Vacía ha estado muy pendiente del estado de salud de su padre, que tiene 91 años. De hecho, a principios de este mes tuvo que viajar a Colombia para acompañarle en última intervención quirúrgica. "Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso", cuenta Shakira sobre su padre, que en seis meses ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía y cinco cirugías.

La artista colombiana habla con mucho orgullo de sus padres, asegurando que han sido "un reflejo de ese sueño que no pude cumplir pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir". Milan y Sasha son su motor, "la razón de mi vida": "Me inyectan una fuerza cada día indescriptible".

Al preguntarle con qué sueña, la intérprete de Acróstico lo tiene muy claro: sueña con ver a mis hijos superando "todos los embates de la vida" y confía en que "el dolor al que injustamente se han enfrentado" les haga más compasivos, más fuertes y nobles. Shakira quiere que Milan y Sasha cuiden de sus futuras familias "con valentía y honradez".

Y por eso quiere darles esa estabilidad que encontrado en Miami. Ella misma lo dijo cuando se despidió para siempre de España, escribiendo un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que decía: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad". Shakira está feliz con su nueva vida al otro lado del charco y, desde que se mudó, no ha dejado de hacer planes, de ir a eventos, partidos de baloncesto, cenas en restaurantes exclusivos... además de reencontrarse con viejos amigos.

Además de sus hijos, sus padres y sus amigos, la música ha sido el otro gran refugio para Shakira tras su separación: "Me salvó la vida y me dio alas para volar". Lo cierto es que la artista está viviendo un momento muy bonito a nivel profesional y solo tiene palabras de agradecimiento para sus fans, que han estado a su lado mostrándole su apoyo y su cariño incondicional. Gracias a ellos no ha dejado de cosechar éxitos con sus últimas canciones: Te felicito, Monotonía, TQG... y, por supuesto, su colaboración con Bizarrap que ha batido récords.

La cantante colombiana cuenta que está "emocionada" con todo lo que está por venir. Una de sus nuevas canciones verá la luz el próximo 29 de junio. Se trata de Copa Vacía, en la que ha colaborado con Manuel Turizo. "Siempre estás ocupado con tanto negocio; te haría bien, mi amor, un poquito de ocio; relájate y dame tu atención. No hay que ser poeta para endulzarme el oído, suelta el teléfono, usa tu mano conmigo, sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo", canta en este tema que ya está causando furor.