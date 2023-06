Shakira posa con su madre en una preciosa imagen: así es la discreta Nidia Ripoll, uno de sus grandes pilares

Si de algo puede presumir Shakira, además de su innegable talento artístico sobre las tablas, es de la gran familia que tiene a su alrededor. La artista de Barranquilla, de 46 años, cuenta con un numeroso clan que ha sido y es para ella su sostén, su debilidad y el pilar fundamental de su vida. Además de a sus dos hijos, Milan y Sasha, la intérprete está muy unida a sus ocho hermanos y a sus padres, Nidia Ripoll y William Mebarak, que son su verdadero refugio cuando los focos se apagan y los aplausos dejan de sonar. Si bien en los últimos días su progenitor ha sido noticia a raíz de la intervención quirúrgica a la que debía someterse a sus 91 años con motivo de la hidrocefalia con la que lucha desde hace varios meses, hoy la protagonista es la mujer que la llevó en sus entrañas.

De carácter discreto y hermético, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, madre de Shakira, es, sin lugar a dudas, la mujer de su vida. Pese a que no es frecuente verla en público junto a la cantante, detalle por la que ha sido bautizada el alguna ocasión como 'la madre invisible', su presencia es constante y vital para ella, que hoy ha presumido del fantástico vínculo que les une. "¡Sí, a mi edad y todavía me siento en el regazo de mi madre!", ha expresado orgullosa la signataria de éxitos como Monotonía o Te felicito junto a una encantadora imagen en la que madre e hija aparecen abrazadas y dibujando una enorme sonrisa en sus rostros.

Aunque no es la primera vez que Shakira comparte un momento íntimo junto a la mujer que le dio la vida, no es habitual verla en el papel de protagonista, pues Nidia, de 73 años, siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano para que su hija brillara con luz propia. La línea moderada y prudente de la colombiana de raíces españolas, pues su bisabuelo era catalán, ha hecho que sea casi invisible para algunos, pero no ha impedido que conozcamos algunos detalles sobre ella, como que es una de las piezas inalterables de la vida de la artista, incluyendo, claro está, su faceta de abuela, de la que disfruta siempre que las circunstancias lo permiten.

De igual forma que en anteriores relaciones, en la ruptura de Shakira con Piqué Nidia ejerció un rol trascendental para su hija, que se refugió en ella mientras la polémica brotaba de puertas para fuera. También estuvo cuando la vocalista descubrió su estrella en el mítico paseo de la fama de Hollywood o la noche en la que deslumbró en los Grammy Latinos. Pero antes de que la fama y la admiración por parte de millones de fans alrededor del mundo se instalaran en la vida de Shakira, su madre ya sabía que su hija era un diamante en bruto en términos artísticos. Su confianza fue absoluta desde incluso antes de que la expareja del catalán supiera que su futuro estaba sobre los escenarios, un talento que salvó a toda la familia de los problemas económicos que sufrían.

Nidia fue la mujer por la que el padre de Shakira lo apostó todo hace cerca de cinco décadas tras su anterior relación sentimental con Lucila, la madre de sus ocho primeros hijos, un amor irrefrenable que nació cuando todavía estaba casado y que terminaron sellando con la llegada de su única sucesora en común. Pese a que su labor profesional siempre fue la de ama de casa, ejerció como un verdadero talismán para su primogénita, a quien inculcó los valores del esfuerzo, la perseverancia, la seguridad en una misma y la motivación constante y a la que ha ayudado en calidad de inmejorable jefa de prensa cuando la situación lo ha requerido.

Desde que Shakira firmó su primer contrato discográfico siendo solo una adolescente, Nidia fue su mejor asesora, de igual modo que durante su paso por los concursos televisivos en los que intervino a lo largo de su juventud o el lanzamiento de sus diferentes singles. En lo personal, siempre ha demostrado que la distancia que separa el continente americano, donde reside junto a su esposo, y el europeo, donde estaba instalada Shakira hasta este año, es solo un número y cada verano viajaba a España para disfrutar de tiempo de calidad en familia. Ahora vuelven a estar juntas, algo que emociona profundamente a ambas a juzgar por la bonita expresión que tienen en su nuevo posado público.

