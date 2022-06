Sus ocho hermanos, sus padres... quién es quién en la familia de Shakira

Shakira no atraviesa su mejor momento personal tras confirmar su ruptura con el futbolista Gerard Piqué. Después de doce años juntos y dos hijos en común, la intérprete y el deportista confirmaron a través de un escueto comunicado los rumores que ya circulaban desde hace unos días sobre su situación personal. En estos momentos, la colombiana cuenta con el bálsamo que suponen sus niños, Milan y Sasha, que siempre logran sacarle una sonrisa, pero también sus padres y algunos de sus hermanos que se han reunido en España para arropar a la artista y contar cómo afronta esta etapa en su vida.

El mejor triunfo de la colombiana son sin duda sus dos hijos, Milan, de nueve años, y Sasha, de siete. Ellos protagonizan esos instantes más felices de la vida de la artista, que no ha dudado en compartir no solo lo mucho que han ido creciendo desde que eran apenas unos bebés, sino sus logros. Muy deportistas, a los niños se les da bien el surf, artes marciales, tenis y por supuesto el fútbol, deporte en el que de hecho ha competido este pasado fin de semana Milan en la República Checa, logrando reunir a sus padres que reaparecían así tras anunciar su separación. Sin embargo, estos genes del deporte parecen estar más acusados en el pequeño Sasha, mientras que Milan parece tener además una sensibilidad especial para la música.

Sentado en la mesa de mezclas parece que va aprendiendo ya los trucos para convertir una canción en un hit, aunque también se le da bien tocar el piano y la batería. Precisamente con un clip tocando este instrumento felicitó la de Barranquilla a su hijo por su noveno cumpleaños. “Milan, en tu día miro hacia atrás y veo cuánto has crecido y como empiezas a florecer. Nunca dejas de sorprenderme. Lo amoroso y generoso que eres con tu familia y amigos. Los valores que ya defiendes a tan corta edad y el esfuerzo colosal que inviertes en todo lo que haces se suman a tu talento y te hacen brillar con luz propia. Estoy orgullosa de quién eres y te amo con todo mi ser, de una manera imposible que solo una madre puede entender y que aún no sé cómo describir”.

Nidia Ripolll y William Mebarak, padres de Shakira, no han dudado en viajar a España, donde pasan temporadas junto a su hija y nietos, para estar junto a la artista (es la única hija que tienen en común). Los tres tienen una relación muy cercana y es auténtica locura lo que siente la colombiana por sus progenitores, a los que se refiere siempre de una manera muy cariñosa. Hace cerca de un año, Shakira felicitaba así a su padre con motivo de su 90 cumpleaños, refiriéndose a él como su mejor amigo. “Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y, así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, mi cómplice y todo, mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos. Te amo con todo mi ser. Tu niña”. William, que es de origen libanés, cultivó múltiples oficios, desde locutor de radio hasta joyero, pasando por comerciante, agente de seguros, profesor de literatura y escritor. En 2013 publicó el libro Al viento y al azar, una recopilación de poemas, historias y recuerdos de su vida.

Durante esta reciente estancia de los padres de la intérprete en España, William Mebarak sufrió una aparatosa caída así que para interesarse por el estado de William viajó a España también desde Colombia, Lucía Mebarak, hermana de Shakira por vía paterna. Antes de unir su vida a Nidia Ripoll, el padre de Shakira estuvo casado con Lucila Otero, con quien tuvo ocho hijos (uno de ellos falleció hace años). El éxito de la colombiana contrasta con la enorme discreción que mantienen sus hermanos, motivo por el que han transcendido pocos datos acerca de ellos. No suelen además pronunciarse sobre su hermana, aunque Lucía sí que comentó este pasado fin de semana que su hermana se está recuperando después de su separación. Aunque residió durante un tiempo en España, Lucía Mebarak vive ahora en Colombia donde trabaja como neurocirujana en una clínica.

El que está más cerca de la intérprete es Tonino, su road manager y que forma parte del equipo profesional de la cantante, ocupándose de muchos de sus asuntos. Él sí que tiene más presencia en los perfiles de la colombiana, que no duda en agradecerle siempre su cariño y con quien comparte momentos de diversión y bailes. Juntos se van de gira, organizan espectáculos, viajan por medio mundo para cumplir con los compromisos profesionales de la artista… Tonino es la mano derecha de la cantante, la persona en quien más confía y su mayor apoyo. Siempre está junto a su hermana en un discreto plano, acompañándola en su éxito y en sus momentos más complicados. Ahora también estará con ella sin duda en esta complicada situación.

El resto de sus hermanos son más desconocidos, pues no han transcendido apenas imágenes de la artista con ellos (algunas circulan por las redes sociales). En España reside otra de las hermanas de Shakira que se llama Patricia, que está afincada en Valencia y es profesora. También están Robin, Moisés, Alberto, que es abogado, José Antonio, de quien se dice que es empresario en Miami, Ana y Edward. En un documental de 2006 emitido en la cadena VH1, el patriarca William hablaba de la muerte de otro de sus hijos y de la canción que escribió Shakira inspirada en este triste suceso (detalla ¡HOLA! USA) . “Mi hijo murió a la edad de 19 años, Shakira tenía 2 años”, comentó, explicando que tuvo un accidente de moto. “Un día, ella me dijo: ‘Papá quiero que escuches esta canción, se llama Tus gafas oscuras. Desde el momento en que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras un par de lentes y ella hizo una conexión de eso con los anteojos que yo usaba”.