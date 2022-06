Las declaraciones de Shakira sobre su relación con Piqué que ahora cobran un significado distinto

Shakira y Gerard Piqué han puesto fin a su historia de amor tras más de una década juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha, de nueve y siete años. La cantante y el futbolista guardan silencio sobre los motivos de su polémica ruptura mientras salen a la luz los episodios más complicados de su convivencia. En 2017 la artista colombiana sufrió una lesión vascular en sus cuerdas vocales que la obligó a cancelar su gira mundial El Dorado y golpeó de lleno su relación de pareja. "No fue una experiencia positiva porque me convertí en una persona muy pesimista. Estaba amargada y era imposible estar cerca de mí. Gerard vio lo peor de mí", confesó en una entrevista concedida a The Guardian en 2019.

"Siempre pensé que habría cosas en mi vida que desaparecerían, como la belleza, la juventud, todo eso, pero nunca pensé que perdería mi voz. Es mi identidad. Cuando no podía cantar era insoportable. Hubo días en los que ni siquiera podía levantarme de la cama, estaba muy deprimida", reconoció la colombiana. También contó que Piqué estuvo a su lado en los momentos más oscuros de la enfermadad, cuando no era capaz de hablar y solo podía comunicarse "por señas". "Bromeaba con eso de que los hombres siempre quieren que su mujer se quede callada, pero cuando tenía que hacerlo, él se sentía como esos presos que salen de la cárcel y no saben qué hacer en libertad", dijo.

Afortunadamente, Shakira recuperó su voz "milagrosamente". "Me recuperé de forma natural. Todos preveían cirugía, pero la lesión desapareció completamente de mis cuerdas vocales", aseguró tras explicar que había probado la hipnosis y la meditación, y que había peregrinado a Lourdes en busca de agua bendita.

La relación con Piqué siguió su curso y en junio de 2018 retomó su gira mundial. Antes de reaparecer en Ámsterdam , la artista confirmó a la BBC que "el año pasado fue de los más difíciles" de toda su vida. "Regresar a los escenarios ha sido muy emotivo", aseguró. También habló del futbolista del F.C. Barcelona, a quien definió como "un hombre que mantiene su palabra".

La cantante aseguró que en 2010 Piqué le dijo: "Mira, voy a ganar este Mundial. Voy a llegar hasta la final sólo para poder verte una vez más". Y así fue. Aquel momento marcó un antes y un después en sus vidas. Ella puso fin a su relación con Antonio de la Rúa y él con Núria Tomás. Ahora, 12 años después, comienzan una nueva etapa en solitario. Shakira está centrada en el trabajo y volcada en su familia. Piqué, por su parte, ya ha terminado sus compromisos con la liga española y hasta el 4 de julio no tiene que reunirse con su equipo.