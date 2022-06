Empresario de éxito y padre de dos niños: así es la vida de Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira

Antes de compartir su vida con Gerard Piqué, Shakira mantuvo un sólido romance con Antonio de la Rúa, hijo del político argentino Fernando de la Rúa. Estuvieron juntos más de una década y su separación estuvo marcada por los intensos rumores que relacionaban a la cantante colombiana con el futbolista del F. C. Barcelona. Ella aseguraba que solo era un "waka-rumor", sin embargo, a principios de 2011 anunciaron su ruptura. "Han sido los años más maravillosos de nuestras vidas, y gracias a ese amor y al respeto que nos profesamos el uno al otro, hemos sido una pareja excepcional, así como compañeros", decía el comunicado. Siempre discretos, ambos calificaban la separación de "temporal" y aclaraban que seguirían trabajando juntos. "Antonio se mantiene atento en los negocios y en los intereses de mi carrera como lo ha hecho siempre. Nos movemos hacia delante como socios, trabajando mano a mano y en estrecha comunicación. Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible", añadía la artista. Pero no fue así.

La relación de Shakira y De la Rúa terminó de forma tumultuosa en los juzgados. El empresario demandó a la cantante porque consideraba que había contribuido a su éxito y a convertirla en una gran estrella. Le reclamaba 77 millones de euros y perdió. A pesar de todo, ha hecho fortuna. Desde hace años se dedica a invertir en proyectos hoteleros de lujo. Tiene negocios en México y Bahamas. Además, según informa la prensa argentina, en 2019 adquirió la casa que la fallecida Franca Sozzani, directora de Vogue Italia, tenía en Marrakech con la intención de levantar un nuevo hotel. Al parecer, también desea expandir sus negocios por su país natal.

Tras romper con Shakira, De la Rúa se enamoró de la modelo Daniela Ramos, que fue Miss Mundo Colombia antes de decirse a la música. "A Antonio lo conocí en Bogotá, en una discoteca por una amiga en común. Antes de ser novios, estuvimos cuatro meses hablando por teléfono y mandándonos mails… pero nunca nos volvimos a ver. Después nos encontramos en Ibiza y ahí se concretó nuestro romance", contaba Daniela a ¡HOLA! Argentina. La pareja aumentó muy pronto la familia. En marzo de 2013 nacía su hija Zulú y tres años después venía al mundo Mael. Se instalaron en Berlín para que Daniela, que también trabajaba como DJ, pudiera seguir con su carrera. "Estoy en Alemania cultivando mi talento musical. Estoy de ingeniera de sonido", dijo en aquel momento.

De la Rúa y Daniela se separaron en 2018. El argentino no comparte nada en sus redes desde 2021. Ella, en cambio, publica imágenes junto a su nueva pareja, sus hijos y se mostró muy dolida cuando falleció Fernando de la Rúa el 9 de julio de 2019. "Fuiste un gran hombre que dejó muchas enseñanzas. Gracias por todo. Descansa en paz", escribió. Shakira, por su parte, también lamentó la muerte del político argentina. "Te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero, amigo".

Antonio de la Rúa, de 48 años, vive alejado de los focos. "Por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con Shakira en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz", declaró en 2013. "Ha conseguido muchas cosas que quería, como formar una familia. No puedo más que desearle todo lo mejor a una persona con la que he estado 11 años. Para mí es una alegría verla bien, supongo que para ella será lo mismo", añadió en unas declaraciones concedidas al programa radiofónico W Radio. Ahora la vida de la artista ha dado un giro inesperado tras poner fin a su historia de amor con Piqué.