Todas las imágenes de Shakira y Lewis Hamilton en Miami Beach

En las últimas horas, Shakira ha vuelto a convertirse en el centro de la noticia. ¿El motivo? Un vídeo en el que podía verse a la cantante colombiana con Lewis Hamilton coincidiendo en un restaurante de Miami. Rápidamente, las imágenes empezaron a circular por las redes sociales y medios de comunicación internacionales, provocando opiniones para todos los gustos. Pues bien, horas después, la artista, de 46 años y el piloto de Fórmula 1, de 38, han vuelto a ser fotografiados juntos.

Shakira y Hamilton salieron a navegar con un grupo de amigos por Miami Beach (Florida). Todos juntos llegaron al embarcadero para subirse a la lancha que les estaba esperando. Como puede verse en las imágenes, llevaban todo tipo de tablas de surf e incluso una colchoneta con la forma de un cocodrilo.

El piloto británico, que actualmente forma parte del equipo Mercedes-AMG, llevaba gorra blanca, camiseta negra y pantalones de cuadros blancos y negros. Hamilton ayudó a la intérprete de Monotonía a subirse a bordo, además de saludar cordialmente al hermano de Shakira, Tonino, que también aparece en las fotos.

Por su parte, la artista colombiana eligió un look muy veraniego de color lavanda. Shakira, que iba descalza, combinó un original conjunto con flecos compuesto por top y falda, además de una original camisa con volantes en las mangas. Llegó también con unas maxi gafas de sol, su característica melena al natural y una mochila en la que llevaba sujeta una gorra para protegerse del sol.

Si eres fan de la cantante de éxitos como Te felicito o TQG, habrás reconocido el bikini que lleva. Se trata de un diseño que estrenó en el verano de 2020 y que tiene un significado especial para ella. "Este es un traje de baño nuevo que diseñé y me hizo mi amiga Bego. ¡Cada verano necesito crear el mío propio!", dijo Shakira posando de lo más sexy durante sus vacaciones en las islas Maldivas junto a Gerard Piqué y sus hijos, Milan y Sasha.

Desde que aterrizó en Miami, la cantante colombiana no ha dejado de hacer planes. Parece que Shakira está feliz con su nueva vida al otro lado del charco y, además de reencontrarse con muchos amigos, ha podido disfrutar de grandes veladas, como acudir al concierto de Juan Luis Guerra o presenciar el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, donde protagonizó unas imágenes con el actor Tom Cruise que han sido muy comentadas.

Hace unos días, Shakira se convirtió en la gran protagonista al recibir el premio a la Mujer del año por parte de la revista Billboard. Muy emocionada, feliz y sonriente, la intérprete de Waka Waka recibió una gran ovación tras su discurso, asegurando que habían sido unos meses de "cambios sísmicos" en su vida. "Las mujeres somos más valientes de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser (...) ¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez", dijo provocando el aplauso de todos los presentes. "Pero también llega un momento en el que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es", añadió.