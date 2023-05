Reconoce que ha tenido 'cambios sísmicos' en su vida El contundente discurso de Shakira con indirectas a Piqué: 'Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no' La cantante colombiana pronuncia un 'speech' trufado de alusiones personales al recoger un premio musical en Miami

Su traumática ruptura sentimental le ha hecho reflexionar en profundidad sobre muchos aspectos de su vida, algo que Shakira tiene muy presente cada vez que se expresa de manera pública. La artista de 46 años era este sábado por la noche la gran protagonista de la gala Mujeres Latinas en la Música, no solo por el reconocimiento que le iban a entregar sino por su contundente discurso posterior por el que se llevaría una gran ovación.

Los planes de Gerard Piqué con sus hijos en su primera visita a Miami

La intérprete de Te felicito y Monotonía recibía en Miami el premio a la Mujer del año por parte de la revista Billboard y lo primero que hizo fue dedicárselo a su madre, Nidia del Carmen Ripoll. "A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia", le decía con gran cariño a su progenitora, quien en los últimos doce meses ha sufrido la separación de su hija, las hospitalizaciones de su marido y sus propios problemas de salud (sufrió una trombosis en una pierna).

"Para mí, mami, tú has sido la mujer del año", expresó una emocionada Shakira sobre el escenario. La estrella internacional continuaba con un 'speech' repleto de alusiones personales, reconociendo que de un tiempo a esta parte ha tenido "cambios sísmicos", decía en alusión al fin de su historia de amor con Gerard Piqué tras más de una década juntos y su reciente mudanza junto a sus hijos Milan (10 años) y Sasha (8) a la costa de Florida.

Nuevos datos sobre el juicio de Shakira en Barcelona: fechas, testigos y la propuesta del juez

"Somos más valientes de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser", señalaba al respecto. "¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma?... A mí me ha pasado más de una vez", confesaba una Shakira con el corazón en la mano. "Pero también llega un momento en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es", apostilló.

En este sentido, añadía que tarde o temprano llega una etapa para todas donde "el sueño que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas", indicaba. Justo después, pronunciaba la frase que está dando la vuelta al mundo y se entiende como una evidente indirecta a su ex: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma", ha sentenciado.

Gerard Piqué habla por primera vez de su noviazgo con Clara Chía

Para rematar sus palabras, admitía la también compositora que "cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma", lanzando un último alegato de homenaje a las féminas: "Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse", concluía ante el fervor y los aplausos de un auditorio absolutamente entregado.

Así es Fisher Island, el lujosísimo enclave donde Shakira estaría buscando casa en Miami

Maluma era el encargado de entregarle el galardón a su compatriota y, en cuanto la tuvo delante, le hizo una reverencia como señal de gran admiración. "Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias. Rompió la historia con sus letras, generando un éxito que ahora es todo un himno", proclamaba el cantante colombiano para después fundirse en un sentido abrazo con ella.