Gerard Piqué habla por primera vez de su noviazgo con Clara Chía y de cómo ha vivido su separación

Llevan juntos desde la pasada primavera, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando Gerard Piqué ha hablado por primera vez de su pareja, Clara Chía. Dos semanas después de compartir con sus fans una fotografía posando muy cariñoso junto a su chica, el exfutbolista parece haber decidido imprimir naturalidad a su relación y durante un momento muy distendido con sus compañeros de la 'Kings League', Clara se coló en una de las conversaciones.

Todo comenzó cuando Ibai LLanos bromeó sobre los estilismos del futbolista y en concreto del outfit que en ese momento lucía, un conjunto color beige de Prada, que Piqué se había abrochado a su estilo. “Esto es la moda de USA ¿no?", le dijo entre risas Ibai. A lo que el exjugador respondía: "Es mi moda, es mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran". “Pero ¿Ves revistas para actualizarte o estás informado de lo que está de moda ¿ o no? continuó preguntado el streamer vasco entre risas. A lo que Piqué no conforme con su anterir respuesta confesaba: “La verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella... Soy una marioneta” provocando la sonrisas de todos los allí presentes.

Pero este no ha sido el único comentario que el exfutbolista azulgrana ha hecho en referencia a su vida sentimental. Hace tan solo unos días Gerard concedía una entrevista al tiktoker británico John Nellis en la que se refirió por primera vez a ruptura con Shakira. El exblaugrana admitió que no había podido disfrutar del Mundial como le hubiera gustado ya que no estaba pasando por un buen momento, pues fue precisamente sobre esas fechas cuando selló su acuerdo de separación, a pesar de haber anunciado su separación en el mes de junio. "Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones. No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo” declaraba Piqué, quien poco a poco ha reorganizado de nuevo su vida.

El entrevistador quiso saber también cuál era el contacto más famoso que tenía en su agenda fuera del fútbol y Piqué no dudó ni por un momento. “Diría que Shakira, que fue mi pareja. Podría ser uno” afirmaba el exjugador, quien añadía a continuación “porque dentro de fútbol sería Cristiano que es el más seguido del mundo".