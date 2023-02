¡Inseparables! Gerard Piqué reaparece con Clara Chía tras celebrar su cumpleaños

Mientras que Shakira celebró su cumpleaños con un fiestón con fuegos artificiales y saliendo a la calle para dar las gracias a sus fans, parece que Gerard Piqué prefirió hacer algo más íntimo en casa con Clara Chía. Horas después de soplar las velas, hemos visto al exfutbolista del FC Barcelona y su novia saliendo del garaje con su coche. Al volante de su Range Rover, el cumpleañero ha sido fotografiado en compañía de Clara, demostrando una vez más que se han vuelto inseparables.

Tal y como puede verse en las imágenes, Piqué llevaba un gorro de punto de color negro y chaqueta verde, mientras que Clara iba especialmente abrigada, con una bufanda blanca y originales gafas de sol. Como siempre, la novia del exjugador de fútbol lució su larga melena rubia suelta y ligeramente ondulada. Salieron del garaje sin hacer ningún tipo de declaración sobre cómo han festejado el cumpleaños de Gerard.

Por el momento no han trascendido más detalles al respecto, pero no hay duda de que el empresario y fundador de Kosmos ha llegado a los 46 en un momento muy especial. Tras el anuncio de su separación de Shakira, Piqué está feliz y no lo oculta. Sus gestos le delatan y quiere dejar claro no solo que está muy enamorado de Clara sino que su relación está más que consolidada.

Una celebración muy diferente

Han cambiado muchas cosas desde que Shakira y Piqué celebraban sus cumpleaños derrochando amor en las redes sociales. Por casualidades de la vida, los dos cumplen años el mismo día, el 2 de febrero, pero de distinto año: ella nació en 1977 y él en 1987, y siempre había sido una fecha muy especial para ellos. Este año, la artista colombiana ha soplado las velas rodeada de sus seres queridos con una gran fiesta que organizó en su casa, además de recibir un sinfín de regalos por parte de muchos amigos. Es el caso de Carlos Vives, que consiguió que se emocionara hasta las lágrimas. "Es el mejor regalo que me han hecho", confesó Shakira emocionada.