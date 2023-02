La supuesta nueva canción de Shakira, ¿otro dardo más para Piqué?

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Como bien dice el fragmento de su último hit mundial, muchos opinan que Shakira seguirá rentalizando su ruptura con Gerard Piqué. Después de temas como Te felicito junto a Rauw Alejandro, Monotonía en colaboración con Ozuna o Session #53 con Bizarrap, la cantante colombiana planea lanzar al mercado otra canción junto al colombiano Manuel Turizo, uno de los artistas más populares en su país gracias su último éxito La bachata. Aunque de momento no existe confirmación oficial, la plataforma colombiana especializada en música urbana Dímelo King ha dado a conocer un fragmento en el que se escucha a Shakira cantando una letra que dice así: "Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía".

Algunos de sus fans han interpretado que estas palabras podrían ir dedicadas a Gerard Piqué mientras otros avanzan que tal vez haya pasado página después de su separación del padre de sus hijos y estaría dispuesta a vivir una nueva ilusión. Lo que es cierto es que después de batir todos los récords con su última canción sobre su ruptura con Piqué, que ha logrado casi 300 millones de reproducciones en YouTube, la expectación en torno a Shakira es máxima.

Mientras sus fans han permanecido pendientes del nuevo single de La Loba que iba a lanzar junto a Karol G, coincidiendo con el día de su cumpleaños y el de Piqué, el pasado 2 de febrero, y que finalmente se retrasó, se ha filtrado parte de esta supuesta nueva canción con Turizo y que podría ver antes la luz.

De momento no se han pronunciado ninguno de los protagonistas, ni tampoco lo ha hecho su sello discográfico. Pero este tipo de filtraciones recuerdan a lo que ya sucedió en Sessions 53 junto a Bizarrap. Primero se filtró un pequeño fragmento del estribillo y horas después se supo que era verdad. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Esto es para que te mortifique así que mastique y trague, trague y mastique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique", fueron las frases que corrieron como la pólvora por la red antes de su lanzamiento.

Ante tales informaciones sobre este posible tema de su ex, Gerard Piqué se ha mostrado incapaz de disimular su sorpresa ante las preguntas de los reporteros de Europa Press en referencia a esta canción y ha preferido no comentar nada al respecto. El exfutbolista prosigue su relación con Clara Chía y ha dado un paso más en su relación dejándose fotografiar junto a su chica, de la mano y muy sonriente.