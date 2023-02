Los regalos más originales que ha recibido Shakira por su cumpleaños (con guiño a Piqué y a sus hijos incluído)

Veinticuatro horas después de su cumpleaños, Shakira aún sigue emocionada por todo el cariño recibido. No era una jornada fácil ya que era la primera vez que soplaba las velas tras separarse de Gerard Piqué, que curiosamente también nació un 2 de febrero y por tanto en los doce años que llevaban juntos hacían celebración doble. Sin embargo, la cantante colombiana tuvo un día inolvidable y estuvo rodeada de las personas que más quiere. No dejó de sonreír, brindó por este nuevo capítulo de su vida junto a su entorno y recibió muchas sorpresas y regalos. Algunos de los detalles más curiosos tenían como remitentes a sus fans, que la admiran tanto profesional como personalmente.

La ganadora de 13 Grammy Latinos y tres premios Grammy recibió una enorme caja de bombones en su casa de Esplugues de Llobregat, mansión que está comunicada con la de sus exsuegros por el jardín. Divididos en seis filas, los dulces de chocolate estaban personalizados con el siguiente mensaje: "Feliz vuelta al sol, Shaki. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan". Han destacado de esta manera una frase que se ha hecho viral y que se incluye en la canción que lanzó en enero con Bizarrap. El tema, que no deja de batir récords y se ha convertido en todo un himno, está lleno de frases dirigidas a su ex y a la actual pareja de este, Clara Chía.

También recibió Shakira otro curioso regalo, una sartén con moldes para hacer tortitas con caras sonrientes. "Mis fans me enviaron de regalo esto para que no se me quemen los pancakes", ha dicho con gran sentido del humor. Con toda seguridad, este accesorio de cocina habrá hecho mucha ilusión también a sus hijos, Milan y Sasha, a los que suele preparar estos dulces. Los niños la definen como la "mejor pancaker del mundo entero" a pesar de que ha tenido algún percance ya que cuando se ha metido entre fogones, la masa se ha quemado en la sartén.

Amigos como su profesor de surf, el exjugador Patrik Kluivert o Beatriz Matallana acudieron al domicilio de Shakira para celebrar su cumpleaños y darle algunos regalos. Otros allegados no pudieron estar a su lado y la sorprendieron a través de la distancia. Es el caso de Carlos Vives, con el que colaboró en 2016 en el tema La Bicicleta. El cantante le ha hecho un vídeo en el que suena la canción Currambera mientras sale una secuencia de imágenes en las que aparece el padre de Shakira, William Mebarak, que ha tenido varios problemas de salud en la última etapa. También Alejandro Sanz, con el que hizo el dueto La Tortura, le dedicó un bonito mensaje. "Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero", escribió para ella.

Nueva vida

En medio de su fiesta de cumpleaños, Shakira salió de su casa para dar las gracias a todos los seguidores que se acercaron a felicitarla, entre los que había un grupo de mariachis que quiso actuar en directo para ella. Probablemente será el último cumpleaños que la cantante celebre en la ciudad condal ya que tiene previsto comenzar una nueva vida en Miami. Inicialmente iba a instalarse en Florida nada más comenzar el 2023, pero la mudanza se ha pospuesto. Es solo cuestión de tiempo que se traslade a Estados Unidos con los niños ya que es un cambio que negoció con Piqué tras separarse al considerar que los menores podrán tener de esta manera una vida más anónima y tranquila.

El fin de fiesta del cumpleaños de Shakira, bailando entre mariachis y con fuegos artificiales