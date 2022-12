Shakira pone a punto su casa de Miami antes de su inminente mudanza con sus hijos

Shakira ya ultima los detalles para su inminente mudanza a Miami. En estos días, se ha podido ver a numerosos trabajadores entrando y saliendo de su lujosa mansión para realizar varias reformas e instalaciones, como poner a punto la red de Internet, lo que va a permitir que la cantante colombiana y sus dos hijos: Milan (9) y Sasha (7) dispongan de todo tipo de comodidades en su nuevo hogar.

Esta villa con vistas al mar tiene más de 750 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Se trata de un inmueble de estilo minimalista y decorado en tonos blancos que cuenta con seis dormitorios, siete cuartos de baño y amplios y luminosos salones, espacio más que suficiente para que los padres de la intérprete, a los que Shakira está especialmente unida, también puedan vivir con ellos. La artista adquirió esta residencia en 2001 por más de 2,5 millones de euros, y, aunque en 2018 la puso a la venta, tras su controvertida separación de Gerard Piqué se va a convertir en su refugio de paz.

El objetivo de la vocalista es que sus pequeños comiencen el colegio en Estados Unidos a principios del mes de enero, algo que parece que no termina de gustar al exfutbolista que quiere que sus retoños sigan con la tradición de pasar el Día de Reyes con sus abuelos paternos en Barcelona. Una discusión que ha abierto otra brecha entre la expareja. Por ello, según informa El Períodico, los abogados de ambas partes ya se encuentran realizando un nuevo proceso de negociación para darle la mejor solución posible a este problema.

Shakira no quiere entrar en ningún tipo de conflicto de manera pública y ha puesto tierra de por medio para disfrutar de estas fechas tan señaladas con sus niños de la mejor manera posible. Los tres han hecho las maletas y han viajado hasta los Emiratos Árabes Unidos, concretamente a la ciudad de Dubái, donde han vivido una experiencia única en el desierto junto a animales salvajes, como halcones. "En el desierto buscando la serenidad en esta Navidad", escribía la cantante junto a una entrañable estampa familiar.

De la misma manera, está muy volcada en su carrera profesional. El próximo septiembre saldrá al mercado su nuevo disco, el primero en cinco años. Según reveló habrá todo tipo de canciones, tanto en inglés como en español, y varias colaboraciones con amigos y compañeros de la industria musical. "Cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o hacer una mezcla termino con nueva música, porque en este momento me siento creativa y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas", declaraba sobre cómo su trabajo está siendo su vía de desconexión y terapia en esta época complicada. Igualmente, en Estados Unidos trabaja como jurado en el talent show Dancing With Myself, donde comparte pantalla con rostros tan conocidos como Nick Jonas.

