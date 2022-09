Shakira, más creativa que nunca, se refugia en la música: 'Es una vía increíble para darle sentido a las cosas'

Shakira está atravesando una de sus etapas vitales más complicadas tras su ruptura con Gerard Piqué. Sin embargo, la cantante ha sabido sacar fuerzas de flaqueza y uno de sus principales refugios es la música. A pesar de que dejó atrás la vida nómada propia de un artista cuando se mudó a Barcelona con el futbolista, la intérprete no ha dejado de cosechar éxitos y, ahora parece encontrar en el proceso de creación de su nuevo disco su particular terapia para este complicado momento que atraviesa . "Pensé que el álbum estaba terminado, pero cada vez que entro en el estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista, termino con nueva música porque en este momento me siento creativa y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas", ha compartido la artista con sus millones de seguidores.

Precisamente su carrera le está brindando muchas alegrías en los últimos tiempos. Esta misma semana ha recibido la gran noticia de que su sencillo Te Felicito, cuya letra trata de un desengaño amoroso y muchos fans lo consideran una indirecta al central culé, ha logrado conseguir una nominación en una de las categorías principales de los Latin Grammys. La canción en colaboración con Rauw Alejandro se ha convertido en uno de los grandes éxitos del verano, imprescindible en cualquier fiesta, logrando más de 347 millones de reproducciones en las plataformas digitales. De la misma manera, muchos de sus compañeros de escenario, como Carlos Vives, le han ofrecido su apoyo en público demostrando, que, más allá de las apariencias o de la popularidad, existe entre ellos una profunda amistad.

Su otro gran pilar es la familia, y, en especial, sus hijos Milan (9) y Sasha (7). Se dice que el deseo de la vocalista era fijar su residencia junto a sus niños en Miami, para así garantizarles a los pequeños una rutina cómoda y alejada de las polémicas que envuelven en la actualidad a sus progenitores. Sin embargo, el deportista parece no estar para nada de acuerdo con esta decisión, no quiere estar separado de sus vástagos por tantos kilómetros ni que estos pierdan el contacto con su círculo más cercano de la capital condal. El asunto está en manos de sus abogados en busca de una solución amistosa, de no ser así tendrían que verse las caras en los tribunales.

Dos caras de una misma moneda

Mientras tanto Gerard Piqué ha recuperado la ilusión con Clara Chía. Recientemente, los novios han hecho una escapada romántica a París, donde han encontrado su particular oasis de paz alejados de las controversias que los rodean. En las calles de la capital francesa se les ha visto compartiendo numerosos mimos y gestos de complicidad en sitios públicos sin esconderse de las miradas indiscretas como hacían al principio de su relación.

