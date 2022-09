La escapada de Gerard Piqué con Clara Chía tras su tenso encuentro con Shakira

Gerard Piqué y Clara Chía han encontrado su particular refugio en el que celebrar su amor. Si bien es cierto que en un principio la pareja optaba por la discreción más absoluta, tras hacerse oficial su noviazgo ambos han asumido con total normalidad su nueva vida en común y es habitual verles realizando planes propios de enamorados. Buena muestra de ello es su reciente escapada a París, la ciudad del amor por antonomasia. A pesar de que el futbolista es conocido en el mundo entero, parece haber dado con su particular oasis de país en las calles de la capital francesa, en la que, además de planes de turismo tradicional, han compartido una romántica cena a la luz de las velas en un restaurante de ambiente íntimo en el que los novios se han dedicado numerosos gestos de cariño y complicidad.

Un viaje de absoluta desconexión que a buen seguro ha ayudado al central culé a evadirse de los muchos problemas a los que tiene que hacer frente en su proceso de separación de Shakira. La cantante y el deportista están intentando llegar a un acuerdo cordial por la custodia de sus dos hijos: Milan (9) y Sasha (7). Mientras que se especulaba que la primera intención de la intérprete de Te Felicito era fijar su residencia habitual en Miami junto a los pequeños para que así los niños estuvieran alejados de las controversias relacionadas con sus padres, el blaugrana no parecía estar muy conforme con esta mudanza, puesto que no quería pasar tanto tiempo distanciado de sus vástagos ni que estos perdieran el contacto con la familia y amigos que residen en la ciudad condal.

Por el momento, el equipo legal de la expareja no ha llegado a ningún acuerdo que les evite ir a juicio mientras que el tiempo para un pacto amistoso parece que se está agotando, en especial con el comienzo del nuevo curso escolar. Este no es el único reto legal que tiene por delante Gerard Pique, porque se encuentra en investigación por las filtraciones de unos audios de un supuesto pacto al que llegó con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, en las que el futbolista cobró una comisión de 24 millones de euros por la celebración de la Supercopa de Europa en Arabía Saudí. De la misma manera, su entrenador, Xavi Hernández, no parece darle los minutos de juego con los que solía contar en los terrenos de juego en las pasadas temporadas perdiendo así protagonismo en el que es el club de su vida.

Sin embargo, este último punto es el que menos dolores de cabeza podría traer al exmiembro de la Selección Española, porque a sus 35 años ya tiene un consolidado plan B en el mundo empresarial. Precisamente, en uno de estos negocios también se encuentra involucrada la propia Clara Chía que se incorporó a la plantilla de trabajo de Kosmos, un negocio dedicado al sector audiovisual y en la organización de eventos deportivos, para realizar sus prácticas correspondientes al grado de publicidad y relaciones públicas que se encuentra cursando en estos momentos, cruzando así sus caminos tanto en el mundo laboral como en el sentimental.

