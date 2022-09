Shakira y Piqué se reúnen para tratar de llegar a un acuerdo sobre su separación

Con una camisa rosa y parapetada tras unas enormes gafas de sol, Shakira llegaba esta tarde al despacho de abogados de Gerard Piqué. Lo hacía seria, pero serena, y sola. Su abogada. Pilar Mañé, entraba por separado sonriendo a la prensa, pero sin hacer ninguan declaración. Por su parte, el futbolista del Barça también iba solo, a paso ligero y eludiendo contestar a ninguna de las preguntas de los periodistas. Su representante legal, Ramón Tamborero, solo ha confirmado que lo más importante para los dos es el bienestar de sus hijos.

Los otros problemas a los que se enfrentan Shakira y Piqué en medio de su separación

Loading the player...

Tras más de una hora de reunión, Shakira salía del despacho con otro semblante, aunque más que por el resultado del encuentro, del que ninguno ha dado detalles, su enorme sonrisa se debía a los aplausos y gritos de ánimo de sus fans que la esperaban en las inmediaciones. La intérprete de Te felicito ha saludado a sus seguidores y les ha agradecido el apoyo antes de marcharse. En cambio, Piqué abandonaba el edificio con el rostro serio y, al igual que ella, sin hacer ningún tipo de declaración.

VER GALERÍA

La expareja, que anunció su separación el pasado mes de junio, intenta llegar a un acuerdo que evite ir a juicio cuando parece que sus planes de vida van en sentidos opuestos. Aunque ella nunca lo ha manifestado, los rumores apuntan a que Shakira querría fijar su residencia en Miami, mientras que Gerard Piqué no solo tiene sus proyectos en España, sino que ha comenzado una nueva relación con Clara Chía, cuyas fotografías juntos publicó ¡HOLA! en exclusiva.

VER GALERÍA

No es la primera vez que intentan alcanzar un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. "Nuestros niños son nuestra máxima prioridad", decían Shakira y Piqué al confirmar su ruptura. Y está siendo precisamente el asunto que más está dificultando su proceso de separación. No es la primera vez que intentan llegar a un acuerdo, pero hasta el momento las negociaciones no han llegado a buen puerto. Es posible que esta reunión sea uno de sus últimos cartuchos antes de verse en los tribunales. En este primer verano separados, el futbolista y la cantante se han repartido el tiempo para disfrutar de los niños, Milan y Sasha, que actualmente residen con su madre. Ahora, estas conversaciones se producen en un momento clave ya que nos encontramos en el comienzo del nuevo curso escolar.

Además, ambos hacen frente también a otros problemas de forma paralela a su proceso de separación. Shakira tiene un espinoso asunto pendiente con Hacienda, ya que se le acusa de cometer un presunto fraude al fisco por valor de 14,5 millones de euros. Tras descartar llegar a un acuerdo con la Fiscalía sobre esta causa, su equipo legal asegura que la artista "confía plenamente en su inocencia” y subraya que “no existe ninguna deuda pendiente” con Hacienda desde hace años. Por su parte, Piqué se enfrenta una polémica desde hace meses relacionada con las gestiones que realizó en su día junto a la Real Federación Española de Fútbol para llevar la Supercopa de España en Arabia Saudí. El escándalo salió a la luz el pasado mes de abril después de que se filtrasen unos audios, difundidos por El Confidencial, con unas conversaciones personales entre él y el presidente de RFEF, Luis Rubiales, a partir de las cuales se podía inferir que habían pactado supuestamente una comisión de 24 millones de euros. El defensa blaugrana ha defendido en todo momento su inocencia. En cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción anunció hace unos meses que abriría una investigación sobre el contrato en cuestión.