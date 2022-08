Los otros problemas a los que se enfrentan Shakira y Piqué en medio de su separación

Aunque Gerard Piqué ha recuperado la sonrisa junto a Clara Chía, su nueva pareja, con la que le hemos visto en actitud muy cariñosa en unas imágenes publicadas en exclusiva por ¡HOLA!, varios frentes abiertos ponen la nota amarga a esta etapa que comienza. También Shakira debe lidiar con varios asuntos espinosos que se suman a todas aquellas cuestiones derivadas de su separación. Ambos pueden presumir de atesorar unas carreras profesionales de gran éxito que les encumbraron en lo más alto de sus respectivas profesiones, pero sus actividades también les han traido problemas que han ido estallar precisamente en su momento personal más convulso.

Piqué y Shakira: dos formas diferentes de enfrentarse a este momento

La cantante colombiana, que ahora mismo triunfa en todo el mundo con su tema Te felicito junto a Rauw Alejandro, tiene un espinoso asunto pendiente con Hacienda, ya que se le acusa de cometer un presunto fraude al fisco por valor de 14,5 millones de euros. Tras descartar llegar a un acuerdo con la Fiscalía sobre esta causa, su equipo legal asegura que la artista "confía plenamente en su inocencia” y subraya que “no existe ninguna deuda pendiente” con Hacienda desde hace años. Recordaban además que antes de iniciarse el proceso penal devolvió 17,2 millones que le reclamaba el fisco. Por tanto, tendrá que enfrentarse a un juicio cuya fecha todavía se desconoce en el que se le imputan seis delitos contra la Hacienda Pública que podrían suponer una pena de hasta 8 años y dos meses de prisión y una multa millonaria en caso de resultar culpable. El atajo sería un pacto que supondría pagar una ingente cifra, pero que le permitiría archivar este asunto.

Por su parte Piqué, que de forma paralela a su carrera futbolística ha logrado hacerse un hueco en el mundo de los negocios, se enfrenta a una polémica desde hace meses relacionada con las gestiones que realizó en su día junto a la Real Federación Española de Fútbol para llevar la Supercopa de España en Arabia Saudí. El escándalo salió a la luz el pasado mes de abril después de que se filtrasen unos audios, difundidos por El Confidencial, con unas conversaciones personales entre él y el presidente de RFEF, Luis Rubiales, a partir de las cuales se podía inferir que habían pactado supuestamente una comisión de 24 millones de euros. El defensa blaugrana ha defendido en todo momento su inocencia y la de Rubiales además de negar que existiese ningún conflicto de interés. En cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción anunció hace unos meses que abriría una investigación sobre el contrato en cuestión.

Además, el futbolista, de 35 años, no parece estar pasando por su mejor momento sobre el terreno de juego. Piqué ha demostrado que se mueve como pez en el agua en el mundo empresarial y no hay duda de que tiene plan B para cuando llegué el momento de su retirada, pero, por el momento, simultanear tantas actividades podría pasarle factura en un momento en el que su vida personal no es precisamente una balsa de aceite.