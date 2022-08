Piqué y Shakira: dos formas diferentes de enfrentarse a este momento

En los últimos meses, la vida de Gerard Piqué y Shakira ha dado un giro radical. El jugador del FC Barcelona y la cantante colombiana anunciaron en junio que su relación sentimental había llegado a su fin después de doce años de amor y dos hijos en común, Milan (2013) y Saha (2015). A raíz de ese comunicado, sus caminos discurren por caminos separados. También muy diferentes son las formas que tienen de enfrentarse a este momento actual, marcado no solo por su mediática ruptura sino también por la nueva ilusión del deportista, al que se puede ver con su pareja en imágenes exclusivas de la revista ¡HOLA! A continuación analizamos los comportamientos de la expareja, que se conoció durante el Mundial de Sudáfrica.

Exposicion mediatica

Piqué, de 35 años, siempre ha sido muy celoso de su vida privada y ha mantenido esa tónica tras su ruptura. El defensa ha optado por el hermetismo y apenas se ha prodigado en actos. Sus apariciones públicas se limitan a los compromisos deportivos que tiene con el Barça, equipo del que forma parte desde 2008 y con el que este mismo miércoles disputaba una parte del partido contra el Manchester City (dejaba el campo en el minuto 11 de la segunda parte). Su presencia en el campo en esta cita benéfica contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) impulsada por Juan Carlos Unzué causaba una gran expectación. Además, ha parado su actividad en redes sociales y desde principios de junio, coincidiendo con el comunicado de separación, no ha hecho ninguna publicación.

Como contrapunto, Shakira se ha mantenido muy activa y sigue adelante con su rutina personal y profesional. Sus pasos son analizados al detalle, igual que las letras de sus canciones. La última de ellas, Te felicito, habla de una traición y son muchos los que creen que habla de su propia experiencia a través de este tema con Rauw Alejandro, el novio de Rosalía. La cantante parece estar muy serena en esta complicada etapa que incluye también un problema legal. Ha descartado llegar a un acuerdo en la causa que tiene pendiente por un presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. Según su equipo legal, "confía plenamente en su inocencia” y subrayaba que “no existe ninguna deuda pendiente” con Hacienda desde hace años. Recordaban además que antes de iniciarse el proceso penal devolvió 17,2 millones que le reclamaba el fisco. Por tanto, tendrá que enfrentarse a un juicio cuya fecha todavía se desconoce.

Los pequeños Milan y Sasha

"Nuestros niños son nuestra máxima prioridad", decían Shakira y Piqué al confirmar su separación. Es precisamente la custodia de sus hijos el punto que está dificultando su proceso de separación ya que la cantante quiere llevarse con ella a los niños a Miami, mientras el futbolista no quiere porque esto le impediría verlos a menudo por la distancia. Han estado intentando alcanzar un acuerdo acerca de este aspecto (aún no habrían hablado de términos económicos), pero las negociaciones no han llegado a buen puerto y se verán las caras en los tribunales.

Por el momento, en este primer verano separados, el jugador de la Selección Española y la ganadora de tres Premios Grammy se han repartido a los niños, que actualmente se encuentran con su madre. La cantante, que posee su propia estrella en el Paseo de la fama de Hollywood está completamente volcada en sus pequeños, a los que define como "el amor más puro". Durante esta etapa estival no ha dejado de hacer planes y viajes con ellos a destinos como Estados Unidos, México o Cantabria a la espera de que comience un nuevo curso lleno de novedades y cambios.

La nueva pareja de Piqué

El jugador catalán ha rehecho su vida junto a Clara Chía Martí, de 23 años. Desde que se conoció que ya no estaba con la cantante de La tortura o Hips don´t lie se apuntó a la aparición de una tercera persona de la que poco a poco se fueron dando algunos datos y ahora ¡HOLA! muestra sus primeras imágenes juntos acudiendo a la boda de uno de los mejores amigos de Piqué, Albert Pedret, con Anna Tormo. También en actitud muy romántica se mostraban poco antes del enlace durante el concierto de Dani Martín, en la Cerdanya. Ambos se habrían conocido gracias a Kosmos, empresa de Gerard en la que ella, estudiante de Relaciones Públicas, está trabajando.

Por su parte, Shakira está volcada en su familia y se muestra muy pendiente de su padre, que en la última etapa ha tenido algún susto relativo a la salud. Tras publicarse las primeras imágenes de su ex nuevamente enamorado, la artista ha reaccionado con total naturalidad y lanzando un mensaje a través de su ropa. Muy sonriente y tranquila salía de casa este miércoles conduciendo su propio vehículo y con una visera en la que se podía leer: Lucky in love, que en español significa afortunada en el amor. Poco antes, después de ser visto el padre de sus hijos en el concierto del exvocalista de El canto del loco también se mostraba muy serena y en calma paseando por un parque de Miami junto a sus niños.

