Shakira, tras la ruptura con Piqué, muestra cuál es su 'amor más puro'

Han pasado poco más de dos meses desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su separación, un tiempo en el que la cantante colombiana parece haberse refugiado por completo en los dos hijos que la expareja tiene en común. Tanto es así que la artista no duda en expresar públicamente el profundo cariño que siente por sus niños, como en la última imagen y mensaje que compartía este lunes por la tarde. "El amor más puro", escribía la intérprete de Loba y La bicicleta con estas entrañables palabras referidas a sus retoños.

En la instantánea vemos cómo la orgullosa mamá se abraza con Milan y Sasha, una escena de lo más tierna que demuestra lo mucho que se quieren. En estos complicados momentos para toda la familia desde que se produjo la ruptura de la cantante y el jugador, los pequeños de 9 y 7 años respectivamente se han convertido sin duda en un gran apoyo para la estrella internacional.

Al mismo tiempo, el futbolista catalán tampoco pierde el contacto con sus vástagos y esta mañana ha sido visto en Barcelona mientras los recogía a las puertas de casa. El jugador también sacaba de la vivienda una gran maleta, escena captada por las cámaras de Europa Press, por lo que se entiende va a pasar unos días conviviendo con sus hijos. La semana pasada, Shakira viajaba con sus niños hasta California y los llevaba al partido que jugaron Los Angeles Dodgers contra los Washington Nationals en el estadio de los locales.

Allí, los tres se inmortalizaban con los jugadores Mookie Betts, Yency Almonte y Brusdar Graterol, agradeciéndoles que hicieran sentir a sus hijos "como en casa". Una expresión que hizo saltar las alarmas ya que muchos se preguntaban si esta era su forma de decir que su mudanza a Estados Unidos está cada vez más cerca.

Deseo de cambiar de aires y problemas con la justicia

Hay quien cree que intérprete ded Waka Waka y La tortura quiere poner tierra de por medio y trasladarse a otro lugar, concretamente a Miami, donde tiene una espectacular mansión de 2.000 metros cuadrados que compró en 2001. Esto sería a todas luces un punto problemático en su acuerdo de custodia con Piqué, quien tiene la vida hecha en nuestro país y no estaría dispuesto ni mucho menos a que sus hijos vivieran tan lejos.

Por su parte, Shakira no solo debe hacer frente a los problemas que surjan con su ex sino que también está pendiente de su litigio con los tribunales. Cabe recordar que la Fiscalía española ha pedido hasta ocho años de cárcel para ella por un presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros. Habrá juicio después de que el equipo legal de la artista rechazara un acuerdo ya que "confía plenamente en su inocencia", asegurando que "no existe ninguna deuda" pendiente.

