El significativo mensaje de Shakira a quien ha sido siempre su mayor apoyo

Desde que el pasado 3 de junio anunciaron su ruptura, todo lo que hacen o dicen Shakira y Piqué es analizado al detalle. La expareja ha tomado una postura muy diferente en estas últimas semanas y, mientras que el futbolista ha optado por el silencio en sus redes sociales, la artista colombiana está más activa que nunca. Cada día, Shakira comparte fotos, vídeos, mensajes... eso sí, principalmente relacionados con su trabajo: la promoción de su nuevo programa de televisión, Dancing with myself, y la canción que ha sacado con el grupo Black Eyed Peas, que se llama Don't You Worry.

Esta semana, la artista de Barranquilla ha querido publicar un mensaje con mucho significado para ella. "Porque estén donde estén, los hermanos también curan. Siempre. Estamos segurísimos de ello", ha escrito junto a un vídeo de la última campaña de 'Juegaterapia', que rinde homenaje al papel tan importante que tienen los hermanos.

Shakira es muy consciente de ello, principalmente por la relación tan especial que tiene con su hermano Tonino desde que son pequeños. Además de ser su road manager y formar parte de su equipo profesional, podría decirse que se ha convertido en su 'guardián'. Tonino está a su lado siempre y no se ha separado de ella, especialmente después de que anunciara su ruptura con Piqué. Últimamente se han mostrado más unidos que nunca y Tonino ha acompañado a su hermana tanto en las visitas al colegio de Milan y Sasha, como en el aeropuerto, en el coche al salir de casa...

Él se ocupa de muchos asuntos y la ayuda en todo, por lo que se ha convertido en su mayor apoyo tanto en los buenos como en los malos momentos. Tonino es la persona en la que más confía Shakira, aunque él prefiere seguir manteniéndose en un discreto segundo plano. "¡Feliz cumple Tony! ¡Feliz cumpleaños a mi hermano Tonino! ¡El más bacán de los bacanes!", fue el cariñoso mensaje que la colombiana le dedicó el 15 de octubre de 2020, compartiendo un vídeo de lo más divertido en el que aparecían bailando juntos.

Vidas separadas

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", decía el comunicado conjunto que enviaron Shakira y Piqué hace algo más de un mes. Desde entonces, ninguno de los dos se ha pronunciado para decir cómo se encuentran. El que sí que lo ha hecho ha sido Carlos Vives, gran amigo de la cantante, que ha confesado que la intérprete de La Bicicleta no está pasando su mejor momento. "Sí, definitivamente la sentí triste y está triste, por supuesto. Es difícil además cuando uno tiene una familia tan hermosa", explicó Vives, que definió a Shakira como: "una amiga fiel, una gran persona, un ser humano hermoso... además de buena artista".